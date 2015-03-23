За неделю спасателями КЧС МВД РК из снежного плена вызволен 581 человек
В период с 16 по 22 марта 2015 года силами территориальных подразделений Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК совместно с дорожными службами активно проводились спасательные работы на автомобильных дорогах страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт ведомства.
"Несмотря на неблагоприятные погодные условия и неоднократные штормовые предупреждения, казахстанцы выезжают за пределы населенных пунктов. А между тем метель и сильный ветер становятся причиной вынужденных остановок автотранспорта на зимних дорогах. Особую опасность представляют выезды в ночное время, когда понижается температура воздуха", – отмечается в оообщении.
Наибольшее количество "снежных заложников" было эвакуировано спасателями Акмолинской области: 162 человека и 47 единиц техники – в Коргалжинском, Жаксынском, Ерейментауском, Целиноградском, Сандыктауском, Бурабайском районах.
Спасателями Павлодарской области из снежного заноса вызволены 156 человек, в том числе 6 детей, 9 единиц техники. Спасательные работы проводились в Екибастузе, Баянаульском, Желизинском, Качирском, Успенском районах.
136 человек, в том числе 3 детей и 35 единиц техники эвакуированы в Восточно-Казахстанской области.
Спасательные службы работали на дорогах Семея, а также Уланском, Бордулихиском районах.
На автодорогах Северо-Казахстанской области спасены 92 человека, из них – 1 ребенок, эвакуирована 31 единица техники.
На автодороге Кызылорда – Павлодар в Улытауском районе Карагандинской области спасены 35 человек.
Спасателями Атырауской области проведены поисково-спасательные работы людей, выехавших на автомобиле "Нива" в сторону Каспийского моря. Пропавшие граждане найдены и доставлены в сельский округ Забурунье. Состояние спасенных – стабильное. В поисках были задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области, АО "Казавиаспас" и местное население.
Всего в результате проведенных спасательных работ из снежных заносов спасен 581 человек, из них – 19 детей, 122 единицы техники.
КЧС МВД РК призвывает казахстанцев не выезжать за пределы населенных пунктов при неблагоприятных погодных условиях, особенно в ночь и при ухудшении погоды.