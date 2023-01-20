Цены на продукты продолжают расти в Казахстане

По данным Бюро нацстатистики, за неделю цены на продукты повысились на 0,4%, в годовом выражении – на 23,5%.

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В Казахстане за прошедшую неделю цены на социально-значимые продовольственные товары повысились на 0,4%, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Сообщается, что за прошедшую неделю цены на социально-значимые продовольственные товары повысились на 0,4%, в годовом выражении – на 23,5%.

"В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и в столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта", – говорится в информации.

Отмечается, что средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК на 17 января 2023 года: масло подсолнечное – 908 тг/л, морковь – 145 тг/кг, творог – 1889 тг/кг.