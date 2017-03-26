За неповиновение приказу арестован военный в Актау

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В Актау за неисполнение приказа арестован военнослужащий срочной службы, пишет Lada.kz
со ссылкой на судью Специализированного административного суда Алтая Конусова.
По материалам дела, рядовой срочной службы 3-й роты оперативного назначения Национальной гвардии РК воинской части № 6656 Актау не исполнил приказ "на рубеж открытия огня к бою", отданный старшим сержантом, то есть своим непосредственным командиром.
В суде военнослужащий признал вину. Объяснил проступок тем, что ему не хотелось перед молодыми солдатами бегать и лежать на земле, так как он считает себя старослужащим.
Судья признал военнослужащего виновным по части 6 статьи 652 КоАП РК (Неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы). Нарушение предусматривает штраф в размере 25 МРП (56 725 тенге) или административный арест на срок до 15 суток.
Виновнику назначили административный арест на двое суток. Постановление суда вступило в законную силу.