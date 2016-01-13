За неубранный снег штрафуют в Астане

Ежедневно сотрудниками подразделений Местной полицейской службы Астаны проводятся рейды по контролю за санитарной очисткой города, а именно своевременной уборкой прилегающей территории от снега и наледи, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу новой полицейской структуры.
Результатом проверок стало выявление нарушителей, среди которых подрядные организации, магазины, кафе, торговые точки, а также управляющие компании, которыми не были своевременно приняты меры по уборке закрепленных за ними участков.
По данным полиции, с начала текущего года за несвоевременную очистку от снега и наледи возбуждено свыше 40 административных производств на сумму более 1,5 млн тенге.
Так, в ходе рейдов за ненадлежащую уборку от снега мест общего пользования, проезжей части улиц, тротуаров, придомовой территории к административной ответственности привлечено 8 председателей КСК и 3 руководителя подрядных организаций.
"К примеру, председатель одного КСК в районе "Сарыарка" был привлечен к административной ответственности по части 2-й статьи 505 КР КоАП с наложением штрафа на сумму свыше 84,5 тысячи тенге за несвоевременную уборку снега у ряда домов по проспекту Победы. Как установлено, руководство КСК ранее уже было оштрафовано за аналогичное правонарушение", – старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДВД Лариса Красникова.
Кроме того, принимаются меры административного воздействия в отношении объектов малого и среднего бизнеса. В текущем году 20 предпринимателей оштрафованы на сумму свыше 1 млн тенге.
"За несвоевременную очистку прилегающей территории в отношении администратора одной из гостиниц в Алматинском районе Астаны возбуждено административное производство по ст. 505 ч. 1 КРКоАП (Нарушение правил благоустройства территории городов и населенных пунктов…) с наложением штрафа в размере 40 МРП. Аналогичная работа проводится и в отношении физических лиц, где с начала года за нарушение правил благоустройства к административной ответственности привлечено 42 жителя частного сектора", – добавила представитель правоохранительного органа.
Напомним, для нарушителей норм и правил в сфере благоустройства по статье 505 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях " предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа: на физических лиц в размере 20 МРП, на субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства – от 30 до 100 МРП.