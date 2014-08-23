За неуважение к окружающим на сутки арестован житель Астаны

За неуважение к окружающим арестован на сутки мужчина в Астане, сообщается в управлении административной полиции ДВД Астаны.

"21 августа около 13.20 при патрулировании сотрудники полка дорожно-патрульной полиции управления административной полиции ДВД Астаны по улице Есенберлина напротив дома № 16/1 задержали молодого мужчину, который на улице справил естественную нужду, тем самым проявил свое неуважение к окружающим", – говорится в сообщении.

Хулиганом оказался 30-летний житель столицы, который сразу же признал вину. В отношении задержанного полицейскими был составлен административный материал по статье "Мелкое хулиганство". На следующий день постановлением специализированного межрайонного суда Астаны хулиган арестован на одни сутки. Наказание он будет отбывать в спецприемнике для административно арестованных.

По данным управления, на сегодня за "Мелкое хулиганство" в суде рассмотрены 3,5 тысячи материалов, около 500 хулиганов арестованы, еще 3 тысячи подвергнуты административному штрафу в размере от 3 до 10 МРП на общую сумму свыше 9,5 млн тенге.