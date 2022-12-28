За незаконное предоставление права на земли сельхозназначения иностранцам будут наказывать в Казахстане

В ходе работы над законопроектом депутаты внесли ряд поправок, направленный на уточнение и дополнение основных положений законопроекта.

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Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, проектом закона предусматривается установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства и наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий.

В ходе работы над законопроектом депутаты внесли ряд поправок, направленный на уточнение и дополнение основных положений законопроекта.

Так, перечень нарушений земельного законодательства, за совершение которых должностные лица местных исполнительных органов будут нести административную ответственность, расширен следующими составами: незаконное принятие решений о предоставлении права на земли сельскохозяйственного назначения иностранным землепользователям, незаконное принятие решений о предоставлении права на пастбищные и сенокосные угодья, предназначенные для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья и нужд населения, непроведение или несвоевременное проведение торгов по предоставлению земельных участков, а также нарушение сроков переоформления договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения в случае их отчуждения и нарушение требований по размещению актуальной информации по свободным земельным участкам и планируемым торгам.

Кроме того, в отношении субъектов земельных правоотношений устанавливается административная ответственность за уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы, за неуведомление и несвоевременное уведомление уполномоченного органа по земельным отношениям в случае совершения отчуждения права землепользования на землях сельскохозяйственного назначения.

Одновременно уточнены положения законопроекта, касающиеся наделения органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий с установлением конкретных их размеров.