Местные жители говорят, что благодаря этой народной памяти сохранено и муниципальное учреждение «Нелидовский дом культуры», поскольку к нему примыкает Музей героев-панфиловцев. Музей этот, где рассказывают о легендарном бое с немецкими танками у разъезда Дубосеково, был открыт в 1967 году. К 30-летию Великой Победы примерно в километре от Нелидова был возведен Мемориал героям-панфиловцам. В деревне есть улица Панфиловская, а посреди села находится братское захоронение воинов-панфиловцев, павших в этих местах.

Сюда дважды приезжала дочь политрука Клочкова Эльвира Васильевна – в 1990 и 2011 годах. Работники музея говорят, что она живет в Новосибирске. Второй раз она приезжала в сопровождении сына, рассказывают, что он кадровый военный, прошел Афганистан.

Сегодня о бое 28 панфиловцев с немецкими танками у разъезда Дубосеково говорят разное. Но я хочу привес­ти здесь рассказ гида Музея героев-панфиловцев Ларисы Альбертовны Музыкант, который она поведала нам во время посещения «Мемориала героям-панфиловцам»:

– Здесь стоял 2-й батальон 1075-го полка. По эту сторону дороги стояла 4-я рота, чуть дальше расположилась 6-я рота. Дальше, если проехать по дороге через лес, у деревни Ширяево находилась 5-я рота, и на стыках – конники Доватора. Еще 15 ноября 2-й батальон посетил комдив генерал-майор Иван Панфилов. Увидев, что бойцы вырыли окопы в поле, расположенном в низине, он сказал, что здесь позиции открыты, как на ладони, и могут стать легкой добычей немецкой авиации. И распорядился укрепления 4-й роты перенести ближе к разъезду Дубосеково.

За одну ночь бойцы, несмот­ря на мороз, вырыли новые окопы в перелеске, а левее расположился блиндаж для раненых. Почему бой происходил именно в этом месте? Панфилов догадывался, что именно отсюда немцы пойдут в наступление. Дело в том, что здесь полукругом проходит железная дорога, ведущая на Москву. А мимо деревни Петелино проходила дорога, которой даже перед войной, как пишут в исторических источниках, больше пользовались, чем Волоколамским шоссе. Получается транспортный узел, захватив который, немцы получали возможность быстрой переброски войск и техники к самой Москве.

16 ноября в 8 утра бойцы находились в окопах. Был мороз ниже 20 градусов, мела поземка, которая к вечеру разыгралась в метель. Бойцы услышали страшный гул, это летела вражеская авиация. Бомбардировщики выстроились в круг и по очереди пикировали, сбрасывая бомбы. Месиво из огня, металла и земли не прекращалось более 40 минут. Когда авиация улетела, еще в течение 20 минут позиции обрабатывала дальнобойная артиллерия.

Все стихло, со стороны деревни Нелидово по дороге в сторону Дубосеково пошли фашистские автоматчики. Шли не пригибаясь, уверенные в том, что все защитники Дубосекова уничтожены. Но когда до окопов оставалось меньше ста метров, застрочил один пулемет, его поддержал второй, раздались ружейные выстрелы и взрывы противопехотных гранат. Бойцы стали косить ровные ряды фашистов. Потеряв более 80 человек, фашисты решили обойти занятые 4-й ротой позиции с фланга, со стороны деревни Петелино. Но здесь они наткнулись на сопротивление 6-й роты под командованием младшего политрука Петра Вихрева. За день наши уничтожили более 200 фашистов, подбили 5 танков, но полегла вся рота. Последним в живых остался Вихрев, и когда враги его окружили, он застрелился. В числе 28 он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Когда немцы двинулись в сторону Петелино, политрук Василий Клочков собрал бойцов. Со стороны перелеска на позиции шли танки. Стремясь воодушевить воинов, он сказал: «Мы с вами истребители танков, мы умеем с ними воевать».

До двух часов дня было уничтожено 14 танков, остальные повернули назад. Но не успели бойцы подсчитать потери, перевязать раненых, Клочков к тому моменту тоже был ранен, как из того же перелеска выдвинулись еще 30 танков. Тогда политрук и сказал легендарные слова, которые потом появились во всех учебниках по истории: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!» Они сражались до самых сумерек. Когда мгла легла на нашу землю, разыгралась метель, фашисты, оставив гореть на поле боя еще 5 танков, повернули назад. Так ценой своих жизней бойцы 4-й роты дали еще одни сутки для того, чтобы командование подтянуло резервы, войска заняли удобные позиции и встретили врага. Под покровом ночи менее 20 человек, оставшихся в живых, оставили свои позиции по приказу командира.

Прошли годы, и на этом мес­те было решено воздвигнуть монумент. Был насыпан курган, для чего привезли 500 тонн грунта. При возведении скульп­тур применили оригинальный метод – фигуры были цельнометаллические, их доставили большими автопоездами. На вершине кургана была подготовлена глубокая бетонная подушка, а на штыри установили и приварили фигуры. После этого их заполнили смесью из бетона и гранитной крошки, потом скульпторы отсекли все лишнее.

Первая одиночная фигура, – это впередсмотрящий, наблюдатель – он смотрит в ту сторону, откуда шли танки. Рядом трое своими спинами заслоняют узел двух дорог – автомобильной и железнодорожной – на Москву. Эта композиция называется «Клятва на верность Родине». Следующая композиция, состоящая из двух воинов, получила название «К бою готовы». Один из бойцов стоит с противотанковой гранатой, второй приготовил связку противопехотных, они готовы броситься под танки. Фигуры воинов 10-метровой высоты и хорошо видны со всех сторон с большого расстояния.

После того, как были закончены работы по монтажу комплекса, его открытие приурочили к 7 мая 1975 года. Пос­ледний раз памятник реставрировали в 2005-м. В текущем году, в год 75-летия сражения под Москвой, вновь собираются реставрировать.