За объектом – объект Свежий выпуск 598 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Благодаря их запуску будет создана почти тысяча рабочих мест.

По словам начальника отдела анализа и мониторинга программ развития РПП Бауыржана Даркулова, лидером по количеству проектов остается областной центр, где уже запущено 33 объекта. За Актобе следуют Айтекебийский, Мугалжарский и Кобдинский районы. Так, в регионе уже заработали предприятия по сборке одноковшовых экскаваторов Е-140W, Е-170W ТОО «Спецтехника», производству железобетонных изделий и пескоблоков, изготовлению швейных изделий из натуральных материалов, открыто придорожное кафе «Экспресс» в поселке Бестамак Алгинского района.

Реализовано еще 27 проектов в разных отраслях. Семнадцать из них получили поддержку по линии госпрограмм, 18 – при оформлении разрешительных документов, 23 – при предоставлении земельных участков. На введенных объектах занято свыше 130 специалистов.



