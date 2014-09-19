За обещание кастрировать Кевина Спейси американку осудили на четыре года

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Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Американку признали виновной в том, что она преследовала в Интернете популярного актера Кевина Спейси – посылала ему угрозы по электронной почте. Калкин буквально засыпала почтовый ящик Спейси письмами, в которых обещала пытать его, кастрировать и взорвать. Актер воспринял угрозы всерьез и нанял телохранителей.

Женщину–спамера арестовали в январе 2012 года, в ноябре 2013 она признала вину, извинилась за свое поведение и сообщила, что виной всему психическое расстройство. Калкин осталось отсидеть всего 18 месяцев, но ей придется выплатить Спейси $124 тыс. – именно во столько актеру обошлись услуги телохранителей.

Кевин Спейси Фоулер – знаменитый американский актер и режиссер. Известность ему принесли картины "Подозрительные лица" и "Красота по-американски", за роли в них он получил "Оскара". Сейчас актер снимается в сериале "Карточный домик".

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