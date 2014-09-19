За обещание кастрировать Кевина Спейси американку осудили на четыре года

Об этом сообщает Лента.ру
со ссылкой на Associated Press.
Американку признали виновной в том, что она преследовала в Интернете
популярного актера Кевина Спейси – посылала ему угрозы по электронной
почте.
Калкин буквально засыпала почтовый ящик Спейси письмами, в которых
обещала пытать его, кастрировать и взорвать. Актер воспринял угрозы
всерьез и нанял телохранителей.
Женщину–спамера арестовали в январе 2012
года, в ноябре 2013 она признала вину, извинилась за свое поведение и
сообщила, что виной всему психическое расстройство. Калкин осталось
отсидеть всего 18 месяцев, но ей придется выплатить Спейси $124 тыс. – именно во столько актеру обошлись услуги телохранителей.
Кевин Спейси Фоулер – знаменитый американский актер и режиссер.
Известность ему принесли картины "Подозрительные лица" и "Красота
по-американски", за роли в них он получил "Оскара". Сейчас актер
снимается в сериале "Карточный домик".