За обман 2 тысяч казахстанцев получила условный срок организатор финпирамиды

Более 2 тысяч человек стали жертвами финансовой пирамиды в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

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Департамент АФМ по Акмолинской области завершил досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «River Coins Limited».

Как рассказали в ведомстве, Г.У. Уралбаева долгое время работала в сетевом маркетинге, затем решила создать компанию по системе финансовой пирамиды «River Coins Limited».

В результате акмолинке удалось привлечь более 2 тысяч казахстанцев, причинив им ущерб более чем в 18 млн тенге.

Суд признал Уралбаеву виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно.