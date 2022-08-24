За обновками!

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Елена Левкович

Свыше 300 тысяч школьников получили финансовую поддержку в рамках акции «Всеобуч».

Всего же проектом будет охвачено 475 тыс. учеников. Таково указание министра просвещения Асхата Аймагамбетова, данное им во время совещания с руководителями управлений образования. Все выплаты должны быть завершены до 23 августа.

Стоит отметить, что с текущего года Министерством просвещения внесены изменения в правила оказания материальной помощи: ранее выделяемая сумма в регионах варьировалась от 17 до 40 тыс. тенге, теперь же размер выплаты составляет не менее 37 389 тенге. Внесены изменения и в механизм предоставления этой помощи. Прежде семьям готовые, заранее купленные комплекты школьной формы и канцелярские товары выдавались акиматами, что естественным образом влек­ло неразбериху с размерами, качеством вещей. Теперь дети с родителями могут самостоятельно выбрать устраивающие их по всем параметрам товары.

– Отныне родители получают деньги напрямую на свой карточный счет и самостоятельно выбирают школьную форму, канцтовары и обувь для детей. Сейчас акиматы завершают перечисление средств. Местные исполнительные органы могут увеличить указанную сумму помощи, но не имеют права ее уменьшать. Некоторые акиматы выделяют больше этой суммы, например, акимат Алматы – по 43 тысячи тенге. Мы это только поддерживаем, – прокомментировал заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Дулат Жекебаев.

Напомним, что в рамках фонда «Всеобуч» материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также детям из семей, не получающих АСП, но у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также школьникам, которые оказались в чрезвычайной и трудной жизненной ситуациях.

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