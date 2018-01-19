За одного битого двух небитых дают

В современном ритме жизни автомобиль – большой помощник. И к вопросу выбора машины с пробегом надо подходить со всей ответственностью. Не секрет, что большая часть автомобилей через несколько лет эксплуатации подвергается износу, попадает в ДТП и прочие неприятности.

По мнению экспертов, приобретение автомобиля на вторичном рынке всегда связано с риском, так как здесь можно купить как действительно хорошую машину по разумной цене, так и стать владельцем средства передвижения, в которое, чтобы привести его в нормальное функциональное состояние, понадобится вложить стоимость еще одного автомобиля. Несмотря на то что вторичный рынок по сути своей лотерея, игроков, желающих попытать счастья, меньше не становится.

На какие моменты следует обращать внимание при приобретении подержанного авто? Некоторыми практическими советами поделился с нами индивидуальный предприниматель, в прошлом перегонщик автомобилей из ближнего зарубежья Марат Шапигулов. Сегодня он незаменимый помощник для друзей и родных в вопросах выбора автомобиля на вторичном рынке.

Итак, в первую очередь надо определить точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль. Сверх этого надо иметь примерно 10% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить уже после покупки на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.

При знакомстве с автомобилем надо обращать внимание на возраст и его пробег. «Нет смыс­ла покупать автомобиль старше 8–10 лет и с пробегом более 200 000 км. Но пробег сегодня уже не показатель, так как «скручиванием» спидометра занимаются как частники, так и официалы. Также в первую очередь проверьте документы. Автовладелец обязан предоставить вам паспорт технического средства (ПТС), регистрационное свидетельство транспортного средства (СТС), при необходимости сервисную книжку с историей технического обслуживания и т. д. Очень хорошо, если все документы оформлены на одно имя. Кредитные авто тоже можно покупать, но подзалоговость транспортного средства ни в коем случае не должна от вас скрываться.

Осмотр кузова

На следующем этапе покупки осматривается кузов автомобиля.

– Я всегда требую, чтобы автомобиль при осмотре был чис­тым, – говорит Марат Шапигулов, перегнавший за свою жизнь в Казахстан более 300 машин из Беларуси, Кыргызстана, Грузии и России. – Настаивайте на этом, иначе осмотр кузова потеряет всякий смысл. Осуществлять смотрины нужно при хорошем дневном освещении.

Если присесть возле правой фары, а затем возле левой и тщательно осмотреть борты машины, в таком ракурсе (под углом) хорошо видны вмятины и прочие дефекты. Таким же образом смотрят капот и крышу. Неплохо иметь с собой небольшой магнит и прик­ладывать его к подозрительным местам. Если магнит не держится, значит, в этом месте шпатлевка. Определить, заводская ли краска на машине или же она крашена, лучше всего поможет вам цифровой толщиномер. Далее осматриваем все стыки, зазоры (двери, оптика, бампер, багажник). Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Если есть какие-то отклонения, то можно констатировать: машина битая. Скрывать дефекты могут всякие наклеечки и различные аксессуары: пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, накладки и т. д. Относитесь к ним предвзято, расспрашивайте, что эта красота тут делает.

Таким же образом делаем осмотр в салоне. Если какие-то элементы резко выделяются новизной или оттенками, значит, что-то меняли. Например, это может касаться накладки на ступице руля, под которым находится подушка безопасности. Если она как-то выделяется, то, скорее всего, ее меняли, а это, в свою очередь, значит, что автомобиль побывал в ДТП. Если автомобиль побывал в аварии, а владелец об этом вам не говорит, то последствия могут быть серьезными.

Конечно, найти добротную машину на вторичном рынке – дело непростое. Большинство так или иначе сталкивались с покраской, хотя бы из-за поцарапанного крыла. Это не страшно, но уже предмет торга. Гораздо хуже, когда восстановленный после ДТП автомобиль выставляют с текстом «не бит, не крашен» и продают за деньги, которых он уже не стоит.

При визуальном осмотре автомобиля с пробегом обратите внимание на наличие ржавчины, нет ли следов сварки, правки задних лонжеронов, установки фаркопа. Часто при продаже фаркоп убирают и маскируют место его установки, ведь его наличие в прошлом означает, что двигатель имеет значительный износ.

Заглянем под капот

Открыв капот, убеждаемся, что мотор находится в строго горизонтальном положении, замеченный наклон говорит о признаке кузовного ремонта. Также он должен быть без явных маслянистых потеков и пятен. А на боковых стенках возле двигателя не должно быть черного налета. Если он присутствует, возможна утечка масла из двигателя.

Эксперт советует проверить и само масло.

Ходовая и пробный заезд

В обычных условиях можно проверить амортизаторы. Несколько раз резко и ритмично надавливаем на капот, как бы раскачивая его. Если после такого действия капот выдает более одного колебания, соответственно, амортизаторы необходимо заменить. Можете смело сбивать цену. Все остальные элементы ходовой части автомобиля необходимо осмотреть с помощью работников автосервиса.

Всматриваемся, вслушиваемся во все происходящее, начиная с зажигания. При поворачивании ключа в замке зижигания не должно быть никакого свиста, скрипа в моторном отсеке. Двигатель должен заводиться ровно, без резких рывков. Выхлоп из трубы должен быть белых тонов, а вскоре после запуска мотора вообще стать невидимым, если на улице хорошая, ясная погода.

Осмотр машины, по утверждению Марата Шапигулова, производится с двумя основными целями: для выявления техничес­ких неисправностей, изъянов и несоответствия, с которыми автомобиль брать не стоит, а также использовать эти неисправности в качестве аргументов торга, если вы все же решились на покупку. При любом варианте с подержанным авто вы обязательно найдете какую-то неисправность, но это не означает, что от покупки следует отказаться. Хозяин может намеренно что-то скрывать, а может и не знать о какой-то скрытой неисправности. В данном случае осмотр является как бы аргументом в споре: кто кого переиграет. Можно предварительно расспросить владельца о недостатках, которые он может раскрыть добровольно, – это сэкономит время.

Торг уместен

Итак, если обследованный вами автомобиль не вызвал у вас особых нареканий и вы готовы его купить, то сразу же после осмотра переходите к торгу, используя все выявленные неисправности для снижения цены. «Стесняться здесь не нужно, но и особая наглость тоже может навредить, придерживайтесь золотой середины, – советует Марат, – и снизьте цену настолько, насколько это возможно в приемлемых рамках. В период между предварительным осмотром и сделкой обязательно «пробейте» автомобиль на юридическую чистоту по взятым у хозяина данным через интернет-сервис.

Он также отметил, что особенно необходимо обратить внимание на «чистоту» документов в том случае, если вы покупаете машину в другой стране или в другом регионе Казахстана, чтобы не купить автомобиль, который был нелегально ввезен в страну или числится в угоне. Сегодня новейшие методики исследования, а также всевозможные техничес­кие средства, которые имеются на вооружении сотрудников правоохранительных органов, поз­воляют узнать историю любого автомобиля, какой бы сложной и запутанной она ни была.