За оскорбление коллекторов банка астанчанка выплатит компенсацию

Клиентка банка выплатит 40 тысяч тенге моральной компенсации коллекторам банка за нецензурную брань в адрес телефонных операторов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
Как стало известно, в суд на клиентку банка подали четыре внештатных оператора, которые оказывали банку услуги по обработке обращений и информированию по голосовым каналам связи.
Девушка в 2011 году взяла кредит в банке и в феврале 2017 года просрочила очередной платеж. Коллекторы банка в связи с этим оставили заемщице голосовое сообщение на автоответчике с просьбой перезвонить в банк. Женщина позвонила в банк, и на телефонный звонок ответил оператор. Она не назвала кодовое слово для доступа к персональным данным, тогда оператор попросил астанчанку пройти в одно из отделений банка.
Но девушка на повышенных тонах с использованием нецензурных выражений оскорбила честь и достоинство оператора. Через некоторое время она позвонила еще два раза и продолжила оскорблять других операторов нецензурными выражениями. Через одиннадцать дней женщина повторно позвонила в банк и в процессе телефонного разговора уже с другим оператором нецензурно оскорбила его. Таким образом, в ходе телефонных разговоров женщина систематически оскорбляла операторов.
Каждый из четырех истцов потребовал от астанчанки моральную компенсацию в размере 20 тысяч тенге. Суд удовлетворил их требования частично и постановил выплатить одному 15 тысяч тенге, двум другим – по 10 тысяч тенге, и четвертому – 5 тысяч тенге.