Политика

За оценку экологического ущерба после крушения ракеты "Союз МС-10" будет отвечать Минэнерго РК

Инга Селезнева
По предварительным данным, нарушений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере на месте крушения ракеты "Союз МС-10" не зафиксировано. Министерство энергетики РК будет проводить оценку экологического ущерба и, возможно, "Роскосмосу" будет предъявлена претензия. Об этом сообщил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Для расследования причин аварии "Роскосмосом" создана комиссия, которая вывезла все части и фрагменты ракеты на завод в Самару для определения техпричин аварии. В соответствии с договором между РФ и РК в случае аварии есть специальные процедуры, созданы 2 правительственные комиссии. Со стороны Казахстана комиссию возглавляет МВД, со стороны РФ – "Роскосмос", они приступили к работе", – сказал Нургужин.

Кроме того, по его словам, до старта дежурные команды находились в районе возможного падения, и они уже произвели взятие проб воздуха и грунта и проанализировали состояние радиационной безопасности.

"Хочу сказать, что отделяющие части ракеты упали в безлюдном районе, никаких разрушений и жертв нет. Радиационный фон в районе падения отделяющих частей стабильный, повышений нет, взяты все пробы. В Жезказгане в лаборатории эти анализы продолжаются, сегодня в течении дня пробы будут завершены, мы предоставим в установленном порядке акты этих проб. Также планируется провести анализ экологического ущерба, который будет уже определен после работы этих комиссий. За оценку отвечает Минэнерго РК. При поддержке "Казкосмоса" все эти работы будут проведены в установленном порядке", – продолжил он.

Нургужин отметил, что основное сгорание топлива произошло на высоте 47 километров от земли, и ориентировочно 22 тонны керосина и кислорода пролились на землю.

"При этом превышения ПДК нет. Керосин относится к четвертому классу токсичных веществ, поэтому он не несет такой большой угрозы, думаю, но все равно мы соответствующие исследования проведем и претензии выставим российской стороне", – заключил он.

Напомним, 11 октября 2018 года во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария". На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Позже стало известно, что экипаж корабля "Союз МС-10" приземлился в районе Жезказгана Карагандинской области, никто не пострадал.  

В тот же день председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер на брифинге в Астане сообщил, что первая и вторая ступени ракеты-носителя "Союз МС-10" предположительно упали в Карагандинской области.

Уже 12 октября стало достоверно известно, что обломки первой, второй и третьей ступеней аварийной ракеты "Союз-ФГ" найдены в Карагандинской области.

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