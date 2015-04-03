За партами – профессора Свежий выпуск 657 Колонку подготовил Дулат Молдабаев

Основная задача учений – совершенствование знаний и умений офицерским составом института разрабатывать необходимые документы и принимать решение на боевые действия. В их ходе военнослужащим был доведен ряд боевых оперативных документов по учению, обучаемой стороной разработаны формализованные графические и текстовые документы.

Всего привлечено более 30 преподавателей. Учение проведено на должном методическом уровне, обучаемыми должностными лицами института отработаны навыки по планированию и подготовке боевых действий.

