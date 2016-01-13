За плохие оценки по физподготовке военным грозит служебное расследование
Меруерт Нургазинова
В Вооруженных силах РК начались учебно-тренировочные, инстукторско-методические и показные занятия по программе физической подготовки среди военнослужащих. По итогам обучения будет проводиться зачет, и в случае если военнослужащие получат неудовлетворительную оценку, будет проведено служебное расследование, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
Занятия по военно-прикладному плаванию, ускоренному передвижению, лыжной подготовке, гимнастике, спортивным и подвижным играм и рукопашному бою проходят в спорткомплексах "Астана арена","Казахстан" и "Алатау".
"Требования к физической подготовке военнослужащих ужесточены. Начиная с прошлого года были добавлены новые возрастные группы. Если раньше максимальный возраст военнослужащих для занятий по физической подготовке и сдачи нормативов составлял до 45 лет, то сейчас вовлечен весь личный состав. Иначе говоря, пока военнослужащий "в строю", он непременно в рамках своей возрастной группы должен заниматься спортом и поддерживать свое физическое состояние", – говорится в официальном сообщении.
Все эти меры уже показали свою эффективность. Офицеры и военнослужащие по контракту ВС РК на постоянной основе сдают президентские тесты, ежемесячно – нормативы по физподготовке, а в конце года подтверждают свои показатели на итоговой проверке.
Как отмечают в оборонном ведомстве, военные эксперты давно признали, что 70% результата боевой подготовки зависит от физической закалки бойцов.