Фото: Kazpravda.kz
Общество , Технологии
За плохой интернет теперь будут серьезно штрафовать в Казахстане

В Казахстане повысили штрафы в отношении операторов связи за нарушения при предоставлении услуг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В ведомстве напомнили, что накануне Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

"Ранее Президентом поручалось усилить защиту прав потребителей в области связи, внедрить и ужесточить ответственность за значительное расхождение реальных параметров интернет-связи от заявленных операторами", – отметили в МЦРИАП.

В этой связи министерством совместно с депутатским корпусом были выработаны меры, направленные на усиление ответственности операторов за предоставление пользователям услуг связи, не соответствующих стандартам, техническим нормам и показателям качества.

"Теперь в случае выявления нарушений операторы связи вместо 100 МРП будут оштрафованы на 1000 МРП, а в случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличится с 200 до 1500 МРП. Как показывает анализ, проведенный Министерством цифрового развития, количество жалоб на плохое качество связи выросло в 10 раз. По итогам 2021 года министерством проведено 562 проверки (в 2020 году проведена 51 проверка, а в 2019 года – 93)", – говорится в сообщении.

Для проведения проверки в отношении оператора на плохое качество связи или интернета казахстанцам необходимо направить официальное обращение в адрес Комитета телекоммуникаций (МЦРИАП) либо территориальной инспекции связи министерства соответствующей области посредством портала "электронного правительства", системы подачи обращений "Е-Оtinish" либо в бумажном виде. В обращении обязательно нужно указать предмет жалобы, наименование оператора связи и точный адрес заявителя, где необходимо провести проверку.

После получения обращения в органах прокуратуры регистрируется акт о назначении проверки. В ходе проверки проводятся замеры по качеству предоставляемых услуг связи. В случае выявления нарушений в отношении оператора составляется административный протокол в виде штрафа согласно статье 637 Кодекса об административных правонарушениях и вносится предписание об устранении нарушений на срок, установленный должностным лицом.

"Принятые изменения – еще один шаг в направлении обеспечения населения качественной связью и интернетом", – подчеркнули в ведомстве. 

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