За победами на олимпиадах стоят упорство и труд

Статьи,Знай наших!
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Ученик 11-го класса Даужан Бекетов (на снимке) с честью представил Казахстан на III Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI 2026). Он вошел в тройку абсолютных чемпионов в индивидуальном зачете, оставив позади представителей многих технологически развитых стран.

фото из Instagram лицея

По словам директора специализированного лицея № 165 г. Алматы Ернура Сембекова, одна из главных традиций их учебного заведения – сильная предметная подготовка и внимание к детям, которые углубленно занимаются математикой, физикой и информатикой. Даужан учится здесь с 7-го класса, его интерес к точным наукам и робототехнике со временем перерос в серьезное увлечение искусственным интеллектом.

Сам Ернур Сембеков тоже когда-то участвовал в олимпиадах, поэтому он хорошо понимает, что за каждой медалью, с одной стороны, стоит стремление к знаниям и интерес ребенка, с другой – работа педагогического состава. Неудивительно, что в лицее очень внимательно относятся к подбору учителей. К слову, Ернур Сембеков, прежде чем стать директором, тоже работал преподавателем в школе. А в 2023 году прошел отбор в кадровый резерв руководителей организаций образования. Затем в 2024-м выиграл конкурсный отбор и стал директором лицея № 165.

Как рассказывает учитель информатики и программирования Ирина Комова, которая более 20 лет работает в этой школе, основой успеха Даужана в информатике стала сильная математическая подготовка, дополненная занятиями по робототехнике. В 2021 году он завоевал первую золотую медаль на Международных соревнованиях по робототехнике. Он изначально значительно опережал сверстников по уровню знаний предмета.

– Уже в седьмом классе мальчик участвовал в олимпиаде за девятый класс, а затем выступал среди еще более старших школьников, занимая призовые места и нередко становясь победителем. Мы просто поражались, насколько большой была разница между уровнем его и старшеклассников, – вспоминает Ирина Витальевна.

Педагог подчеркивает, что Даужан невероятно работоспособный и ответственный ученик.

– Вы только представьте: ребенку двенадцать лет, а он с утра и до вечера чем-то занят. Каждые выходные – конкурсы и соревнования. Он постоянно работает, учится и идет вперед. Я думаю, одного таланта здесь мало, – считает учитель со стажем.

В воспитании победителя бесценную роль сыграла и мама мальчика Нуржамал Мукашева. Она всегда была рядом с ним, вдохновляла и поддерживала во всем. Даужан – третий сын в семье, а всего их четверо. Старшие окончили физико-математическую школу, выбрав техническое направление.

– Одно из главных достоинств Даужана – его умение заниматься самостоятельно. Если ему действительно интересно, он сам найдет материал, разберется и даже будет искать людей, с которыми можно обсудить задачу. И он не успокоится, если не доведет результат до идеала. Дау­жан в этом смысле перфекционист, – улыбаясь, рассказывает Нуржамал Кинесовна.

Отметим, что школьник самостоятельно подготовился и успешно сдал экзамены по углубленной подготовке на базе американской образовательной программы. Самостоятельно мальчик готовится и к различным олимпиадам. К сожалению, в Казах­стане не так много тренеров международного уровня. Семья пыталась искать специалистов из других стран, но здесь возникают сложности из-за конкуренции между сборными и различных соглашений.

Что дает силы юноше продолжать работать над собой? Его крепкий характер и стрессоустойчивость. По словам мамы, он всегда может собраться и преодолевает любую преграду.

– Например, прошлым летом у него практически совпали по времени две олимпиады. В Боливии проходила по информатике, а через два дня начиналась в Китае – уже по искусственному интеллекту. До Боливии мы добирались с четырьмя пересадками – почти полтора суток в дороге. Потом снова дорога – в Пекин. Риск задержек был очень большой. Но мой сын справился. А в середине августа нас пригласили в Акорду на встречу с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, где он награждал победителей международных олимпиад, – не без гордости говорит Нуржамал Кинесовна.

Были, конечно, и неудачи. Но никогда они не останавливали Даужана. Напротив, они сподвиг­ли его к покорению новых высот. Так, в мае текущего года Даужан занял пятое место на сборах по информатике и не вошел в состав четырех участников сборной. Но мальчик не опустил руки, а переключился на тему искусственного интеллекта, достигнув отличных результатов по этому направлению. На сегодня Даужан прошел отбор на олимпиаду по кибербезопасности в Милане и претендует на участие в составе сборной Казахстана.

– Считаю, что характер и внутренний стержень у сына были всегда. Моей задачей было увидеть его интерес и дать возможность ему развиваться. Думаю, что именно так и складывается становление победителя-олимпиадника: сильная базовая математика и логика, хорошие учителя и тренеры, поддержка семьи и обязательное желание работать, – отметила Нуржамал Мукашева.

#олимпиада #ИИ #Знай наших #IOAI 2026 #Даужан Бекетов

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