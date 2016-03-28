​За победу в профессии

557
Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Сварочные технологии, поварское и кондитерское дело, сухое строительство и штукатурные работы, облицовка плиткой и кладка кирпича, дошкольное воспитание и парикмахерское искусство – в этих профессиях показывали полученное за время практического обучения мастерство студенты профильных колледжей.

Среди десятка компетенций, в которых индивидуально соревновались будущие специалисты, и «Web-разработка». Состязания по этой дисциплине проходили в классах Карагандинского политехнического колледжа (КПТК). На выбор этого учебного заведения в качестве опорной площадки WorldSkills Kazakhstan Karaganda повлиял успех его студентки в прошлом году. Третьекурсница специальности «вычислительная техника и программное обеспечение» Жанара Скакова заняла третье место на международном чемпионате WorldSkills в Екатеринбурге (Россия) в компетенции «Прототипирование».

Региональный чемпионат WorldSkills Kazakhstan Karaganda «Web-разработка», призванный повысить престиж профессии дизайнера или программиста, включил в себя выполнение набора практических заданий по «резиновой» верстке сайтов и программированию веб-приложений на языке JavaScript. В поединке сошлись учащиеся 18 колледжей Карагандинской области. Их дейст­вия строго анализировали 18 экспертов – опытных специалистов ІТ-отрасли. Победителем стал студент КПТК Константин Жуков, он будет представлять регион в разделе «Web-разработка» на WorldSkills Kazakhstan в Астане. 

Популярное

Все
Поддержка МСБ: каждый пятый казахстанец работает в сфере бизнеса
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Айбек Смадияров возглавил отдел в Администрации Президента РК
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В тройке лидеров
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Президент Ирана прибыл в Акорду
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Итоги большого общественного пути
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Мы третьи в мире!
Осечка на старте
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Первая победа
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]