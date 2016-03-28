Сварочные технологии, поварское и кондитерское дело, сухое строительство и штукатурные работы, облицовка плиткой и кладка кирпича, дошкольное воспитание и парикмахерское искусство – в этих профессиях показывали полученное за время практического обучения мастерство студенты профильных колледжей.

Среди десятка компетенций, в которых индивидуально соревновались будущие специалисты, и «Web-разработка». Состязания по этой дисциплине проходили в классах Карагандинского политехнического колледжа (КПТК). На выбор этого учебного заведения в качестве опорной площадки WorldSkills Kazakhstan Karaganda повлиял успех его студентки в прошлом году. Третьекурсница специальности «вычислительная техника и программное обеспечение» Жанара Скакова заняла третье место на международном чемпионате WorldSkills в Екатеринбурге (Россия) в компетенции «Прототипирование».

Региональный чемпионат WorldSkills Kazakhstan Karaganda «Web-разработка», призванный повысить престиж профессии дизайнера или программиста, включил в себя выполнение набора практических заданий по «резиновой» верстке сайтов и программированию веб-приложений на языке JavaScript. В поединке сошлись учащиеся 18 колледжей Карагандинской области. Их дейст­вия строго анализировали 18 экспертов – опытных специалистов ІТ-отрасли. Победителем стал студент КПТК Константин Жуков, он будет представлять регион в разделе «Web-разработка» на WorldSkills Kazakhstan в Астане.