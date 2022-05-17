За подстрекательство к даче взятки осужден замглавы Turkistan Invest

Осужден заместитель председателя правления ТОО «Региональное агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта «Turkistan Invest», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Приговором Туркестанского городского суда к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности осужден заместитель председателя правления ТОО «Региональное агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта «Turkistan Invest» А. Ержанов.

«Он признан виновным в завладении обманным путем 2 млн тенге руководителей ТОО «Композит Групп Казахстан» С. Конусова и А. Гомаюмова и подстрекательстве последних к даче взятки должностным лицам акимата Туркестанской области за признание ТОО победителем конкурса госзакупок по поставке тракторов», – детализировали в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.