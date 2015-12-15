​За покупками – в Центр продаж!

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Гуляим ТУЛЕШЕВА

Этот большой торговый центр на улице Кумисбекова под названием «УниверМАG.кz» собрал производителей продукции из разных регионов страны. Теперь на вопрос, где можно купить товары отечественного легпрома, ответ очевиден: в Центре продаж в Астане. Здесь представлена практически вся линейка швейной промышленности, начиная от носков, чулок и домашнего текстиля, до деловых костюмов для мужчин и женщин, национальной одежды, обуви, головных уборов.

Одним из первых посетителей магазина казахстанских товаропроизводителей стал аким Астаны Адильбек Джаксыбеков. Поздравив предпринимателей с открытием торгового центра, он отметил важность создания условий для развития отечественного бизнеса и здоровой конкуренции.

– Это своевременное и нужное решение. Глава государства всегда акцентирует внимание на увеличении казахстанского содержания. Наши производители вышли на качественно новый уровень и могут предложить казахстанцам товары собственного производства, не уступающие по качеству товарам зарубежных стран, – сказал аким столицы. Кстати, он не ушел из магазина с пустыми руками и приобрел себе теплые вещи.

Открытие магазина стало продолжением ярмарки «Сделано в Казахстане», которую провел Nadloc (Мир Рк) в конце ­ноября.

Пока в центре разместились 30 производителей, среди которых Общество глухих со свадебными и национальными костюмами, астанинская чулочная фабрика и валяльно-войлочный комбинат, карагандинская обувная фабрика, шымкентская фабрика по пошиву деловых костюмов «Алтын Адам», атырауская фабрика трикотажных изделий, семейская фабрика по производству рубашек, фабрика головных уборов из Алматы и другие. В перспективе, по мере появления других казахстанских компаний, «УниверMAG.kz» планирует расширение.

Как пояснила руководитель управления предпринимательства и промышленности Астаны Малика Бектурова, цены на товары в магазине по некоторым позициям более привлекательны, чем за импортную продукцию. Это позволяет надеяться на успех магазина и на поддержку казахстанцами данной инициативы.

Предприниматели обещают, что в ближайшее время покупатели могут провести онлайн-экскурсию по магазину, подключившись к роботу-консультанту (также соб­ранному в Казахстане) с услугой телеприсутствия на сайте магазина.

В честь Дня Независимости и открытия Центра продаж все казахстанские товаропроизводители примут участие в благотворительной акции, подарив часть своих товаров, детские игрушки, школьную форму, обувь и санки в детский дом Астаны.

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