За полчаса до осени

Площадь ярового сева составила по области в нынешнем году 4 млн. 793 тыс. га, что на 63 тыс. больше предыдущего. При этом посевы зерновых и зернобобовых были снижены на 61 тыс. га. В том числе посевные площади основной культуры – пшеницы – сокращены на 107 тыс. га, под нее отведено 3 млн. 868 тыс.

Зато на 127 тыс. га, или на 54%, возросли посевы масличных, ибо регион перестраивается с импорта растительного масла на его экспорт. В сравнении с 2013 годом на 51 тыс. га увеличены площади фуражных культур – до 335 тыс. га, что напрямую связано с развитием животноводства. В сельхозформированиях области расширены посадки картофеля, овощей, бахчевых. Чтобы понять актуальность данной меры, достаточно пройтись по любому местному рынку и сравнить цены прошлого года и нынешнего: они выросли так, что сбить их может только рост производства.



Однако основой продовольственного баланса и региона, и страны, а также экономического благополучия отечественных аграриев по-прежнему остается хлеб. Более того, международные эксперты все чаще "взвешивают" долю ответственности Казахстана за мировую продовольственную безопасность. Если бы под нее еще подстраивались природные условия и цены… А пока в связи с тем, что в ряде районов посевы в первой половине лета подверг­лись жесткой засухе, активизирована работа комиссий по определению размеров площадей, пострадавших от воздействия неблагоприятных погодных явлений.

По данным районных отделов сельского хозяйства, состояние посевов зерновых таково. Хорошее – на площади 1,6 млн. га, или 37%. Удовлетворительное – на 2,2 млн. га, или 53%. Остальные 400 тыс. га откровенно плохи.

Особенно пострадали посевы в Амангельдинском, Джангельдинском, Житикаринском, Камыстинском и Наурзумском районах, где за этот период выпало от 12 мм до 31 мм осадков, что соответствует 20% и 49% к среднемноголетним данным. Как правило, проходившие локально дожди захватывали только небольшую часть территории южного региона области. Из-за дефицита влаги видовая урожайность зерновых в этих районах составит от 3 ц/;га в Джангельдинском районе до 7 в Наурзумском. Может, это и не самые крупные житницы области, но южная пшеница обычно самая качественная и ценная.



Выпавшие в центральных и северных районах области во второй и третьей декадах июля обильные осадки (от 30 до 110 мм) существенно поправили состояние посевов. Здесь видовая урожайность колеблется от 11 центнеров зерна с гектара в Алтынсаринском районе до 13,5 в Федоровском. В результате на круг ожидаемый валовой сбор области сейчас, по мнению, которое на днях озвучил на аппаратном совещании в областном акимате руководитель управления сельского хозяйства Байбусын Мурзин, оценивается в 4,5 млн. тонн при средней видовой урожайности по области в 10,6 ц/;га.



Это был бы относительно сносный итог. Но в связи с обильными осадками, выпавшими в июле в центральных и северных районах области, ожидается распространение грибковых заболеваний, листовой и стеблевой ржавчины, которые способны существенно "подъесть" урожай. Обработки по болезням уже проводятся в семи районах.

Как ожидается, в уборочной страде примут участие 11,4 тыс. комбайнов. В их числе 3 тыс. таких высокопроизводительных, как "Джон Дир", "Кейс", "Клаас", которыми прогнозируется убрать до 73% зерновых. Будет задействовано более 3 тыс. валковых жаток, около 9 тыс. грузовых автомобилей, 19 тыс. тракторных прицепов и другой техники. К 15 августа весь необходимый парк должен быть в исправности и готовности.

Технический потенциал области, обеспеченность ГСМ, квалифицированными кадрами позволяют при хорошей погоде обмолачивать ежедневно порядка 220 тыс. га и завершить уборку за 20–25 календарных дней. А вот неблагоприятные погодные условия последних двух лет привели к финансовой нестабильности большинства сельхозпредприятий. В результате заметно снизились темпы обновления машинно-тракторного парка.

Важным звеном в уборочном конвейере является бесперебойная работа хлебоприемных предприятий. В настоя­щее время на 39 лицензированных ХПП области завершается приемка в эксплуатацию материально-технической базы. Комиссиями уже принята база 12 элеваторов общей емкостью хранения 790 тыс. тонн.

Если учесть, что на хлебоприемных предприятиях хранятся остатки зерна урожая прошлых лет в объеме 1 млн. тонн, то 2,8 млн. тонн свободных емкостей элеваторов и наличие зернохранилищ сельхозпредприятий емкостью 2,9 млн. тонн должны полностью обеспечить и хранение зерна нового урожая. Тем более что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 5 зернохранилищ общей емкостью 130 тыс. тонн.

В связи с ожидаемым поступлением влажного зерна особое внимание уделяется готовности сушильных агрегатов. Общая численность зерносушилок в области составляет 210 единиц, из которых 139 с суточной производительностью 106 тыс. тонн находятся на хлебоприемных предприятиях, а остальные – с производственной мощностью до 24 тыс. тонн в сутки – в сельхозформированиях. В былые годы нередко владельцев элеваторов упрекали в запредельных тарифах на сушку. Но тарифы формируются под влиянием различных факторов, главными из которых в данный момент специалисты облсельхозуправления вполне резонно полагают подготовку материально-технической базы и наличие необходимого количества топлива для сушилок.

Дело в том, что особое внимание придется уделять уборке масличных культур. Их ожидаемый валовой сбор при средней видовой урожайности в 7 ц/;га составит в пределах 260 тыс. тонн. Что ни говори, а это не привычная пшеница. Управлением сельского хозяйства произведено закрепление районов за хлебоприемными и перерабатывающими предприятиями региона по сдаче маслосемян на хранение и переработку. Помимо этого, достигнута договоренность с маслозаводами ТОО "Маслодел" в Акмолинской области и ТОО "САВОЛЛА" в Актобе, которые будут осуществлять закуп семян масличных культур на хлебоприемных предприятиях в объеме до 45 тыс. тонн.