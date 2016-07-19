За полгода в Казахстане улучшилась социально-экономическая ситуация – МНЭ

По итогам первого полугодия экономика Казахстана перешла в положительную зону. Об этом в ходе заседания Правительства заявил министр национальной экономики РК Куаныш Бишимбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По итогам первого полугодия 2016 года наблюдается постепенное улучшение социально-экономической ситуации в стране. Так, за первое полугодие рост ВВП составил 0,1 процента за счет увеличения объемов строительства (на 6,6%), услуг транспорта (на 4,3%), производства продукции сельского хозяйства (2,7%) и обрабатывающей промышленности (0,5%)", – сообщил глава МНЭ РК.
Что касается прогноза на конец текущего года, то министр считает возможным рост ВВП Казахстана с условием выполнения всех проектов по госпрограмме.
"Мы сейчас консервативно оцениваем рост ВВП 0,5% – этот прогноз был ранее. Но мы считаем, что если сейчас освоение по программе "Нурлы жол" и антикризисным средствам будет полностью выполнено в оставшиеся месяцы, мы сможем рассчитывать на более высокий рост – в районе 1%", – уточнил он.
Также, по словам министра, в республике наблюдается положительная динамика темпов роста краткосрочного экономического индикатора (КЭИ), охватывающего 6 базовых отраслей экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, связь), которые занимают 63,5% ВВП. По итогам первого полугодия КЭИ составил 99,3% против 99% в январе – мае нынешнего года.
"В первом полугодии этого года в образовании рост составил 3,2 процента, госуправлении – 2,6 процента, операциях с недвижимым имуществом – 2 процента, научно-технической деятельности – 1,5 процента, финансовой деятельности – 0,8 процента. Благодаря росту данных отраслей производство услуг выросло на 0,1 процента", –сообщил Куаныш Бишимбаев.
В результате увеличения поступлений по НДС на 119,2%, акцизам – на 28,7% и таможенных поступлений – на 14,6% реальный рост чистых налогов составил 1%, которые занимают 6,6% в структуре ВВП.
"Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане за первое полугодие текущего года увеличился на 8,5 процента в результате реализации индустриально-инновационных и инфраструктурных проектов в рамках государственной программы "Нурлы жол" и "ГПИИР". Наибольший рост инвестиций наблюдается в сельском хозяйстве на 48,6 процента, промышленности – на 12,8 процента и операциях с недвижимым имуществом – на 5,4 процента", – сказал он.
Добавим, что также в РК отмечается возобновление роста кредитования. В январе –мае нынешнего года объем вновь выданных кредитов БВУ экономике составил 3,7 трлн тенге, что больше аналогичного периода прошлого года на 6,7% (при этом общий объем кредитов БВУ с учетом погашения с начала года снизился на 1,9% до 12,4 трлн тенге).