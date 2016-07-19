За полгода в Казахстане улучшилась социально-экономическая ситуация – МНЭ

Экономика
887
Жания Уранкаева
По итогам первого полугодия экономика Казахстана перешла в положительную зону. Об этом в ходе заседания Правительства заявил министр национальной экономики РК Куаныш Бишимбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По итогам первого полугодия 2016 года наблюдается постепенное улучшение социально-экономической ситуации в стране. Так, за первое полугодие рост ВВП составил 0,1 процента за счет увеличения объемов строительства (на 6,6%), услуг транспорта (на 4,3%), производства продукции сельского хозяйства (2,7%) и обрабатывающей промышленности (0,5%)", – сообщил глава МНЭ РК. 

Что касается прогноза на конец текущего года, то министр считает возможным рост ВВП Казахстана с условием выполнения всех проектов по госпрограмме.

"Мы сейчас консервативно оцениваем рост ВВП 0,5% – этот прогноз был ранее. Но мы считаем, что если сейчас освоение по программе "Нурлы жол" и антикризисным средствам будет полностью выполнено в оставшиеся месяцы, мы сможем рассчитывать на более высокий рост – в районе 1%", – уточнил он.

Также, по словам министра, в республике наблюдается положительная динамика темпов роста краткосрочного экономического индикатора (КЭИ), охватывающего 6 базовых отраслей экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, связь), которые занимают 63,5% ВВП. По итогам первого полугодия КЭИ составил 99,3% против 99% в январе – мае нынешнего года. 

"В первом полугодии этого года в образовании рост составил 3,2 процента, госуправлении – 2,6 процента, операциях с недвижимым имуществом – 2 процента, научно-технической деятельности – 1,5 процента, финансовой деятельности – 0,8 процента. Благодаря росту данных отраслей производство услуг выросло на 0,1 процента", –сообщил Куаныш Бишимбаев. 

В результате увеличения поступлений по НДС на 119,2%, акцизам – на 28,7% и таможенных поступлений – на 14,6% реальный рост чистых налогов составил 1%, которые занимают 6,6% в структуре ВВП.

"Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане за первое полугодие текущего года увеличился на 8,5 процента в результате реализации индустриально-инновационных и инфраструктурных проектов в рамках государственной программы "Нурлы жол" и "ГПИИР". Наибольший рост инвестиций наблюдается в сельском хозяйстве на 48,6 процента, промышленности – на 12,8 процента и операциях с недвижимым имуществом – на 5,4 процента", – сказал он. 

Добавим, что также в РК отмечается возобновление роста кредитования. В январе –мае нынешнего года объем вновь выданных кредитов БВУ экономике составил 3,7 трлн тенге, что больше аналогичного периода прошлого года на 6,7% (при этом общий объем кредитов БВУ с учетом погашения с начала года снизился на 1,9% до 12,4 трлн тенге).

Популярное

Все
Казахстанский скакун пробился в финал
«Золотая» серия в Астане
Имена в истории страны
По инициативе Антикора начались разбирательства в ситуации с ненадлежащим оповещением о землетрясении в Алматы
Встряска для общества
Важно знать и быть готовыми
Место встречи – Шымкент
Подготовка к Национальному курултаю
Следующая станция – 5G
Надежное партнерство
Патриоту и реформатору
Прибывающих становится больше
Долг живущих – помнить
Платформа для контактов
«Простор» открывает год
Негромкий подвиг
Какая музыка была!
Посвящение женщине
Первые ответы
В хоррор наяву превратились в Усть-Каменогорске теплые остановочные павильоны, задуманные во благо горожан
На грани остановки
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
И подъехал к мечети экскаватор...
Жительницу Карагандинской области поздравили со 100-летием
Казахстанские боксеры заняли первое место на международном турнире
Вернуть нельзя оставить
Иртыш вышел из берегов
Казахстанец Амир Омарханов сенсационно обыграл первую ракетку Australian Open среди юниоров
Единое время для единой страны
Жарайсың, Илья!
На участке голанского преткновения
Ставил деньги – проиграл жизнь
Авоська от кутюр
Жители каких регионов Казахстана ощутили землетрясение
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
Самолетам не разрешали сесть в аэропорту Алматы, один ушел на запасной аэродром
Электрошок из банка
Напал на школьницу
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»

Читайте также

ПНХЗ увеличит выпуск битума на 15%
«КазТрансОйл» сохранит стоимость транзита нефти РФ в Китай
Нелегальные сигареты и алкоголь изъяли в Алматинской области
Сняты барьеры на рынке дезинфицирующих средств в ветеринари…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]