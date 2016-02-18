За получение взятки задержан сотрудник колонии в Алматинской области

Происшествия
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Фото с сайта youtube.com
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области задержан начальник отряда ЛА 155/8 ДУИС капитан юстиции Жасыбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбюро.

"Установлено, что Жасыбаев злоупотребляя должностными полномочиями, получил взятку в виде нематериальных ценностей на общую сумму более 100 000 тенге от осужденного отбывающего срок в вышеуказанном учреждении за облегчение режима содержания в колонии. В настоящее время Жасыбаев водворен в ИВС РУВД Илийского района. Проводится досудебное расследование", – сообщили в антикоррупционном органе.

Данное исправительное заведение не впервые попадает в поле зрения СМИ. В октябре 2015 года Капшагайский суд вынес приговор экс-начальнику РГУ ЛА-155/8 ДУИС Абайдану Жанабергену за получение взятки в сумме 230 000 тенге. Срок заключения – 7 лет с конфискацией имущества.

Сообщалось, что Жанаберген действовал вместе с главным бухгалтером учреждения. Он принудил индивидуального предпринимателя, арендующего площадь под магазин в здании учреждения, к ежемесячной выплате за свое покровительство в беспрепятственном прохождении через контрольно-пропускные пункты и провоз товаров с целью продажи отбывающим наказание лицам. 

Бухгалтер также была осуждена на 7 лет. 

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