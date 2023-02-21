За последнее десятилетие из-за трансформации рынка труда и ухода его большого сегмента в тень появились новые профессии, представители которых работают «без оформления»

Сакен-разборщик

– С весны по осень я с двумя товарищами занят на разборке старых зданий на стройматериалы и очистке участков под строительство, – рассказывает Серик. – Работа тяжелая, так как под снос идут только ветхие строения. В основном люди покупают их, чтобы потом в этом же дворе построить новый дом. Таких, как я, нанимают в частном порядке для, скажем так, продуктивного сноса. Это означает, что здание надо разобрать аккуратно, по возможности сохранить целые стройматериалы, строительный мусор сгрести в отдельную кучу. Его, кстати, потом хозяева продают строительным фирмам, которые готовят котлованы под большие дома. Этим мусором засыпают неровности, болота.

По словам Сакена, занятие у него довольно опас­ное.

– Разбирать начинаем с крыши, где обычно шифер или другой настил уже отжили свой век, – говорит он. – Провалиться, просто упасть, зацепиться за торчащую гнилую балку – легко. Приходится рисковать, деньги-то нужны. Хотя не все хозяева честные. Некоторые дадут аванс, а остальное потом ходишь, выпрашиваешь, как из души вынимаешь, неделями. Другие норовят заплатить металлоломом, старыми кирпичами, рыхлыми бетонными плитами. Один раз каждому по два барана предложили. Тут хотя бы честно сказали: денег нет. Мы взяли, баран – это мясо… Я вот уже восемь лет на разборе работаю, но, понятно, что с возрастом не смогу лазать по крышам, поднимать тяжести. Нужно придумывать что-то другое.

Мустафа-убойщик

– Мне даже прозвище «киллер» соседи дали, – улыбается уже пожилой красивый мужчина. – На самом деле профессия у меня спокойная и нужная: меня приглашают люди, которым необходимо правильно зарезать скотину, поделить потом тушу на жилики. Я все это умею делать, как нужно, с детства. Мой отец работал на мясокомбинате в советские времена. Он разделывал туши скота и работу свою любил. Брал меня с собой, когда кто-нибудь из соседей просил зарезать теленка или барана к празднику. Люди благодарили отца, давали ему подарки, меня угощали сладостями. И мы с папой, довольные жизнью, возвращались домой… Я тоже пошел резать и разделывать чужой скот за небольшую плату и немного потрохов, когда в 55 лет остался без работы. Да, официально нигде не трудоустроен, но у жены, которая работает медсестрой, на шее не сижу, и мясо едят мои внуки каждый день.

Мустафа отмечает, что таких забойщиков, как он, на самом деле в Кызыл­орде немного.

– Нужно же быть постоянно чистым и трезвым, ведь почти всегда скотину требуется зарезать по канонам ислама, – продолжает он. – Правильно умертвить животное, разделить мясо, соблюсти при забое идеальную чистоту. Нельзя материться, плеваться, быть невежливым или нерасторопным. Дело мое требует умения и физической силы. Обеспеченные семьи предпочитают, купив корову или лошадь для тоя, позвать такого поденщика, чем самим возиться. У них и не получится, как надо. Когда режу не овцу, а животное крупнее, беру с собой помощника. Для него оговариваю отдельную плату.

Есть, кстати, то, чего Мустафа опасается:

– Боюсь, что попросят зарезать скот, добытый неправедным путем, воровством, например. Категорически не хочется иметь отношение к нехорошему делу.

Меруерт-«банкетчица»

– Я помогаю хозяйкам готовиться к тою, к банкету, к встрече гостей издалека, – уточняет она. – Нанимают на один-два дня, и я готовлю салаты, канапе, бутерброды, лимонады, сервирую стол. Заранее обсуждаем список блюд и продуктов с заказчиками, они сразу делают закупки, и в день праздника я с пяти-шести утра работаю. Это мое обязательное условие, именно в день праздника, чтобы все было свежее. Горячее не готовлю, только закуски и сервировка входят в мои услуги. Занимаюсь этим уже четыре года.

Как рассказала Меруерт, в последнее время изменились пожелания клиентов. Если раньше заказчики просили приготовить еду из дорогих продуктов, бросающуюся в глаза, роскошную, то сейчас наоборот – просят накрыть красивый вкус­ный стол за небольшой бюджет.

– Готовлю сезонные овощи, блинчики с начинками, модно в последнее время делать салаты из отварного риса, из макаронных рожков, картофеля с заправками, отварной недорогой рыбы, – раскрывает секреты Меруерт.

Даже с опытом в работы и советским прошлым, а Меруерт была поваром в столовой, клиентам угодить трудно.

– Женщины, не умеющие сами готовить, как правило, лучше всех знают, как это надо делать, – смеется она. – Заказчицы капризничают, даже если понимают, что бюджет на банкет выделен минимальный, ниже некуда. То им свекла без орехов, то огурцов свежих нет на столе. Огурцы по две тысячи тенге за килограмм, когда на стол, рассчитанный на 60 человек, выделено 100 тысяч?.. Поэтому каждую трату записываю, чтобы отчет прямо до тиына дать.

Но худшие клиентки – это те, что прислугу за людей не считают. Часто мне, например, предлагают вместо денег сложить в пакеты и забрать домой то, что осталось от банкета. Меня это обижает, я же не за недоеденный қуырдақ или десяток пирожков нанимаюсь работать. А мне говорят: «Қуырдақ, вообще-то, в кафе по тысяче тенге порция!..»

Серик-палаушы

– Уже двадцать лет, как выражается моя жена, «хожу по дворам». Но я знаю, что плов готовить умею, еще отец мой на тои его готовил, и мне не зазорна эта подработка, – начинает палаушы.

Серик, в отличие от Меруерт, готовит на большие праздники на заказ только плов. Все продукты для блюда выбирает сам:

– Я точно знаю, сколько мяса, моркови, риса, масла нужно для праздника, скажем, на сто человек. Какие приправы положить и даже сколько дров уйдет на костер под казаном. Готовлю только на дровах, на улице, по старинке. И будет вкусно. И хоть казан будет в десять литров, хоть в сто, беру за один плов 10 тысяч тенге, времени-то уходит одинаково. Пока еще никто из заказчиков, ни по деньгам не обманывал, ни на вкус моего плова не обижался. Единственное, не люблю, когда люди нависают с предложениями выпить. Не пью я на работе!

Акмарал – няня-домработница

– Работа адская. Но многие люди, желающие нанять прислугу, так и указывают в объявлениях: требуется няня-домработница. Не отдельно няня и отдельно дом­работница. А это означает, что нужно будет ухаживать за маленьким ребенком, готовить для хозяев, делать уборку, мыть посуду, гладить белье. И все это с проживанием на месте, то есть в семье, которая тебя нанимает, – объясняет Акмарал. – За шесть лет сменила троих хозяев. Первые меня выставили, потому что больше времени уделяла ребенку, чем домашней работе. Хозяйка тогда невежливо объяснила, что я не соображаю, что малыша можно положить в бесик, укачать – и заняться готовкой и стиркой. Еще в двух семьях мы благополучно сошлись с хозяевами характерами, и я ухаживала за младенцами, пока они не достигли возраста, когда можно отдать ребенка в детсад.

Есть в профессии Акмарал и обидные нюансы:

– Было такое, что папе одного из малышей не нравилось, как я готовлю, и он швырялся ложками, другая семья небрежно пользовалась ванной и туалетом. Пересиливала брезгливость, когда мыла санузлы. Сколько платят няне-домработнице? Три тысячи тенге в день. Это не так уж и мало, мы ведь живем на всем готовом. Едим на хозяйской кухне, спим на чужих простынях. Я свой заработок прак­тически весь собираю, и хозяйки часто еще и одежду свою ношеную отдают. Покупаю себе обычно только нижнее белье.

...Тем временем в Кызылординской области в текущем году запланировано соз­дать 44 тыс. рабочих мест для населения. Если это удастся, то для региона это будет рекордная цифра.

По словам руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Габита Жанабаева, в 2022 году в различных отраслях экономики региона создано более 31 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы в итоге составил 5%, безработица среди молодежи застыла на уровне 4,1%.

Для трудоустройства граж­дан с инвалидностью, оказания им психологической и правовой помощи на основе государственного социального заказа с 2021 года в Кызылорде работает центр «Равное общество». В 2023-м планируется открытие таких центров в Байконыре и во всех районах.

– В рамках национального проекта по развитию предпринимательства активными мерами занятости планируется охватить более 14 тысяч человек, – добавил Габит Жанабаев. – Льготным кредитованием под 2,5% будет охвачено 257 безработных молодых людей, безвозмездными грантами – более полутора тысяч граждан из социально уязвимых слоев населения. Поставлена задача довести уровень безработицы до 4,8%, а среди молодежи – до 3,9%.