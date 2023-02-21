За последнее десятилетие из-за трансформации рынка труда и ухода его большого сегмента в тень появились новые профессии, представители которых работают «без оформления»
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Наталья Денисова, Кызылорда
Это люди, живущие на временные подработки, не имеющие никаких трудовых гарантий и не строящие планы на будущее. В Кызылорде, зайдя на сайт объявлений в раздел «Услуги», удалось найти добрый десяток таких граждан, которые рассказали о том, что они делают и на каких условиях работают, чтобы иметь средства на пропитание.