Гендиректор компании «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир пообещал сделать шахты безопаснее.

Спустя почти неделю после трагедии на шахте имени Ленина руководители компании «АрселорМиттал Темиртау» вышли в люди. Они собрали журналистов и приготовились держать ответ. Перед этим менеджеры выразили соболезнования семьям пятерых погибших шахтеров, отметив, что им оказывают психологическую и материальную поддержку.

– Подобные несчастья не должны происходить. Мы хотим быть уверены, что наши сотрудники после рабочего дня идут домой целыми и невредимыми, – сказал генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир. – После аварии мы остановили добычу на шахте имени Ленина, а также дегазацию и буровые работы на других наших предприятиях. Сейчас комиссия проводит расследование, чтобы выяснить причины произошедшего ЧП.

Во время своих спичей менеджеры компании «АрселорМиттал Темиртау» то и дело повторяли слово «безопас­ность». Видимо, таким образом они хотели переубедить скептически настроенных представителей СМИ. Правда, никаких конкретных аргументов, фактов и цифр они так и не озвучили.

– Я приложу все усилия, чтобы сделать наше предприятие безопасным для сотрудников, – заявил Биджу Наир и передал слово своему коллеге.

Генеральный директор «АрселорМиттал СНГ» Виджай Гоял озвучил план действий по модернизации и повышению безопасности шахт. Инвестор назвал его амбициозным, хотя здесь больше подходит слово «долгожданный». Ведь за последние 20 лет на угольных предприятиях, принадлежащих миллиардеру Митталу, погибли более 100 горняков, но такого плана никто составлять не брался.

– Мы пересмотрим все работы, которые проводятся в шахте, и все риски, связанные с ними, – отметил гендиректор «АрселорМиттал СНГ» Виджай Гоял. – По итогам подготовим планы мероприятий, которые в дальнейшем будут проводиться на шахтах. Кроме того, мы проведем внешнюю оценку. Задействуем сторонних экспертов, которые пересмотрят все наши процедуры и дадут свои рекомендации о том, как улучшить их с точки зрения безопасности.

Срок реализации этого плана менеджер не озвучил. Однако он за­явил об инвестициях в один миллиард долларов в безопасность, защиту окружающей среды и модернизацию оборудования.

– Мы сделаем наше производство безопасным, – словно мантру повторял г-н Гоял.

А дальше были вопросы от журналистов. Они спрашивали о процессе дегазации шахт, об инвестициях, об обновлении оборудования и о том, можно ли было предотвратить ЧП на шахте имени Ленина. Ведь за несколько дней до трагедии в одной из лав было зафиксировано повышение концентрации метана. Работу в ней приостановили. Может быть, нужно было остановить всю шахту, и тогда люди были бы живы?

– Да, 26 октября лава была обновлена, – подтвердил директор угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Арман Калыков. – Но она находится далеко от того места, где произошла трагедия, – примерно в трех километрах. При концентрации метана более 2% у нас срабатывают датчики, и шахтеры покидают рабочее место. Но в забое, где произошло ЧП, был внезапный залповый выброс газа. Предусмотреть его, к сожалению, невозможно.