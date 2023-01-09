За последние три месяца в Уральске зарегистрировано два наезда на пешеходов со смертельным исходом

Такие дорожно-транспортные происшествия характерны для осенне-зимнего периода, когда световой день значительно сокращается.

– Среди причин этих трагедий – плохая видимость в ночное время суток и отсутствие искусственного освещения, а также отсутствие тротуаров для пешеходов, из-за чего в распутицу, несмот­ря на опасность быть сбитыми, люди вынуждены передвигаться по самой обочине дорог, – доложил первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

На сегодняшний день в областном центре тротуарами обустроено всего 37,7% улиц, или около 300 из 794 км, 180 из 600 улиц остаются без освещения.

В конце ноября городские службы сообщали, что до конца года будет организовано наружное освещение на 184 пешеходных переходах. Также будут установлены 246 опор и 910 светодиодных светильников. На 2023-й разработана проектно-сметная документация на проведение освещения еще на семи улицах на сумму 1,5 млрд тенге. При таких темпах понадобится не один десяток лет, чтобы улицы областного центра стали светлыми и безопасными…

Отметим, что в прошлом году только по Уральску зарегистрировано 84 ДТП с участием пешеходов, в результате которых семь человек погибли, 81 – получил травмы. Статистика не радует: в 2021-м на улицах областного центра было совершено 57 наездов на пешеходов.

Полицейские предъявили коммунальным службам города и несвоевременное проведение работ по уборке снега и ликвидации гололеда на дорогах области. Так, первый снег «стал» причиной аварии на путепроводе, где столкнулись сразу пять автомашин. Кроме того, проблемой является и отсутствие у дорожных служб спецтехники, предназначенной для эвакуации большегрузов, попавших в ДТП. Авария 16 ноября на семь часов полностью парализовала движение на одной из магистралей области.

В целом за 11 месяцев прошлого года на дорогах ЗКО зарегистрировано 309 ДТП, в которых погибло 90 человек, 354 получили различные травмы.

Настоящим бичом западноказахстанских дорог остается игнорирование правил дорожного движения водителями транспортных средств с иностранной регистрацией – нарушения скоростного режима и правил маневрирования.

– Почти треть учетных ДТП прои­зошли с участием транспортных средств с иностранной регистрацией, в которых 49 человек погибло и 136 получили ранения. По вине водителей иностранных транспорт­ных средств зарегистрировано 108 ДТП, в которых 48 человек погибли и 116 получили ранения, – сообщил полицейский.

Из более 125 тыс. нарушений ПДД, зафиксированных автоматическими системами, почти 60 тыс. допущены водителями транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах. При надзоре за дорожным движением в областном центре и на автодорогах республиканского значения сотрудниками полиции пресечено свыше 21 тыс. нарушений ПДД, совершенных при управлении иностранными транспортными средствами, водворено на спецстоянку 1 416 автомашин.