За последний год темпы строительства газохимического комплекса в Атырау увеличились в несколько раз

После капитального ремонта уровень добычи нефти на место­рождении Кашаган достиг 400 тыс. баррелей в день. Глава ФНБ «Самрук-Қазына» побывал на острове D морского комплекса и ознакомился с текущим статусом объекта. Добавим, что по результатам 2018 года добыча нефти на Кашагане составила 13,2 млн тонн при плане 11,3 млн тонн.

Ахметжан Есимов также посетил строящийся на территории СЭЗ НИНТ в Атырау интегрированный газохимический комплекс Kazakhstan Petrochemical Industries, входящий в группу компаний «Самрук-Қазына». Целью проекта является производство 500 тыс. тонн полипропилена в год. Глава фонда положительно оценил ход строительства завода после смены менеджмента. На сегодня прогресс в реализации проекта составляет 34%, утверждены генеральный план завода и технологические схемы. Тогда как ранее, в период с 27 ноября 2017 года по 28 июня 2018 года, прогресс в реализации проекта находился на уровне 6%. Завершение строительства газохимического комплекса планирует­ся к середине 2021 года.

В состав данного газохимичес­кого комплекса (фаза I – производство полипропилена) входит строительство 32 крупных объектов инфраструктуры и технологических установок дегидрирования пропана (PDH), полимеризации пропилена (PP) по лицензируемой технологии мирового лидера в области произ­водства полимеров Lummus Technology.

Кроме того, глава фонда провел встречу с акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым, где обсуждались текущее взаимодействие и перспективы развития проектов группы компаний в регионе. Отметим, что более 38% бюджета только Мангис­тауской области формируют компании, входящие в состав «Самрук-Қазына». И потому тес­ное сотрудничество здесь важно для обеих сторон.

Для справки: кроме предприя­тий нефтегазового сектора, в группу компаний АО «Самрук-Қазына» входят также расположенные по всей республике компании транспортно-логистического сектора, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики. В целом активы фонда составляют около 67 млрд долларов.