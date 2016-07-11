За пост премьера Великобритании поборются две женщины-министра

Следующим лидером Консервативной партии и, следовательно, премьер-министром Великобритании абсолютно точно станет женщина. Глава МВД Тереза Мэй и заместитель главы министерства энергетики и изменения климата Андреа Лидсом получили самое большое число избирательных голосов и стали финалистами правительственной гонки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на kp.ru.
Как сообщается, депутаты от консервативной партии, которая в настоящий момент стоит во главе страны, отдали Мэй 199 своих голосов, Лидсом получила в половину меньше – 84 голоса.
Министр юстиции Майкл Гоув не смог пробиться в финал избирательной кампании, поскольку за него проголосовали лишь сорок шесть депутатов, информирует ТАСС.
Имя политика, который возглавит Британию, будет объявлено до девятого сентября, после того, как 150 тысяч консерваторов, выскажут свое мнение по почте.
Напомним, Дэвид Кэмерон решил уйти в отставку после того, как почти 52% британцев проголосовали за выход из Евросоюза.
Как сообщается, депутаты от консервативной партии, которая в настоящий момент стоит во главе страны, отдали Мэй 199 своих голосов, Лидсом получила в половину меньше – 84 голоса.
Министр юстиции Майкл Гоув не смог пробиться в финал избирательной кампании, поскольку за него проголосовали лишь сорок шесть депутатов, информирует ТАСС.
Имя политика, который возглавит Британию, будет объявлено до девятого сентября, после того, как 150 тысяч консерваторов, выскажут свое мнение по почте.
Напомним, Дэвид Кэмерон решил уйти в отставку после того, как почти 52% британцев проголосовали за выход из Евросоюза.