За пост премьера Великобритании поборются две женщины-министра

В мире
Фото с сайта russian.rt.com
Следующим лидером Консервативной партии и, следовательно, премьер-министром Великобритании абсолютно точно станет женщина. Глава МВД Тереза Мэй и заместитель главы министерства энергетики и изменения климата Андреа Лидсом получили самое большое число избирательных голосов и стали финалистами правительственной гонки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на kp.ru.

Как сообщается, депутаты от консервативной партии, которая в настоящий момент стоит во главе страны, отдали Мэй 199 своих голосов, Лидсом получила в половину меньше – 84 голоса.

Министр юстиции Майкл Гоув не смог пробиться в финал избирательной кампании, поскольку за него проголосовали лишь сорок шесть депутатов, информирует ТАСС.

Имя политика, который возглавит Британию, будет объявлено до девятого сентября, после того, как 150 тысяч консерваторов, выскажут свое мнение по почте.

Напомним, Дэвид Кэмерон решил уйти в отставку после того, как почти 52% британцев проголосовали за выход из Евросоюза.

Популярное

Все
Доверие как фундамент легитимности
О недрах и не только
Оберегая важнейший ресурс
Конституционные основы политической трансформации
Деньги – почте, газеты – в никуда
Позитив в тройном размере
Сумасшедший камбэк Аргентины
Жива душа степи
Код степной государственности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан Об охране почв
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими          Эмиратами, с другой стороны
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Эффективное уголовное правосудие как часть национальной безопасности
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городе Астане и городе Бишкеке для нужд Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан, а также резиденций Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Чрезвычайного и Полномочного        Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан
Главная ценность – человек
«Мама, я плыву!»
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Токаев принял президента ЕБРР
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Ночь – не время для детских прогулок
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
МВД: Потерпевшим от интернет-мошенничества возвращено 4,8 млрд тенге
Основа государственности и общественного согласия
Мощности увеличились в три раза
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Подиум для всех
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Перезагрузка «Астаны»
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы

Читайте также

Meta выпустила ИИ для генерации изображений
Возможность регулирования цены на бензин АИ-95 отменил Кабм…
Европейские эксперты рекомендуют не давать телефон ребенку …
Число погибших при землетрясениях в Венесуэле достигло 2295

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]