За появление голым в общественном месте мужчине назначили арест в Астане

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном

Фото: скриншот из видео

В Астане мужчину привлекли к административной ответственности за появление в обнаженном виде в общественном месте, передает Kazpravda.kz.

Дело о мелком хулиганстве рассмотрел 17 октября Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.

Мужчина находился голым в общественном месте в присутствии посторонних людей. Суд расценил его действия как нарушение общественного порядка и проявление неуважения к окружающим.

На заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. Обстоятельства произошедшего подтвердили протокол об административном правонарушении, его показания и видеозапись с места происшествия.

«Суд признал Қ. виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 434 КоАП и назначил административный арест сроком на 15 суток», — сообщили в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны.

При назначении наказания суд учел характер правонарушения, обстоятельства дела, личность мужчины, а также его поведение до и после произошедшего.

В сообщении суда также указано, что санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 10 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.