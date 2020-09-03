За права рабочих

До конца нынешнего года будет подписано новое Генеральное соглашение между Правительством РК и республиканскими объединениями работников и работодателей. Об этом стало известно на прошедшем в столице очередном XXVI съезде Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Марина Демченко

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил обращение к участникам форума. В нем отмечается, что профсою­зы – это один из наиболее значимых общественных институтов современного мира, выполняющий прогрессивную миссию по защите прав, обеспечению достойной жизни и условий для человека труда. Именно трудящиеся, вне зависимости от их профессиональной принадлежности, служат источником благополучия нации.

«Мы должны культивировать уважение к труду, делая его базовой ценностью казахстанского общества. Это моя принципиальная позиция. И в этой работе особая миссия принадлежит профсоюзам. Именно вы обеспечиваете мощную поддержку государству в поступательном развитии рынка труда, вовлечении молодежи в трудовые процессы, расширении потенциала граждан Казахстана», – подчеркивается в обращении Главы государства.

Как отмечает Президент, в деле строительства справедливого социального государства требуется постоянное совершенствование форм и методов профсоюзной деятельности, разработка гибких стратегий действий с учетом изменений, происходящих во всем мире. Поэтому Федерации профсоюзов совместно с социальными партнерами предстоит активно использовать новые цивилизованные методы разрешения трудовых противоречий и защиты законных интересов работников.

Только в равноправном диалоге трудящихся и работодателей при посредничестве и медиации профсоюзов можно прийти к эффективному регулированию трудовых отношений. На такой благодатной почве могут взрасти ростки зрелой трудовой этики и социальной ответственности. Для этого на базе Национального совета общественного доверия были разработаны дополнения в трудовое законодательство. Это расширило возможности профсоюзных организаций и укрепило их роль в системе социальных институтов.

«Сегодня профсоюзы – один из главных элементов гражданского общества в Казахстане! Такое положение и статус требуют от Федерации выдвижения сильных, активных и деятельных лидеров. Мной приветствуется курс на омоложение кадрового состава профсоюзов, что создает условия для здоровой конкуренции, обеспечивает эффективный социальный лифт для трудовой молодежи!» – зачитал обращение Главы государства первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев.

По его словам, пандемия, замедление роста экономики, карантинные ограничения поставили новые задачи перед правительствами стран мира. Большую важность приобретает способность влас­тей реагировать и удовлетворять общественные запросы, оперативно отвечая на внутренние вызовы.

– Мы все понимаем, что для этого присутствия одних лишь исполнительных органов недостаточно. Поэтому механизм социального партнерства, система двустороннего взаимодействия государства и граждан неправительственного сектора не имеет альтернатив, – подчеркнул Даурен Абаев.

По его мнению, Федерация профсоюзов должна стать главным инициатором в решении трудовых конфликтов. Только систематически реализуя права трудящихся, можно преодолеть скепсис и недоверие рабочих. – Федерации очень важно улучшать потенциал в части профилактики трудовых споров, особенно на крупных предприятиях. Необходимо провести четкое разграничение функций в рамках двусторонней комиссии по социальному партнерству и обеспечить постоянный контроль в ее исполнении. Это позволит сформировать четкий алгоритм взаимодействия федерации с профильными министерствами и акиматами по совместной работе медиации трудовых споров. Нужны современные, доступные, информационные коммуникации между профсоюзами на всех уровнях. В информационном поле чувствуется необходимость создания конструктивных каналов взаимодействия с общественностью, – отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК. По словам заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова, профсоюзы Казахстана – активный участник и партнер Правительства в достижении социальной стабильности в обществе. – Мы знаем, что там, где дейст­вует эта организация, есть эффективная система коммуникаций между трудовыми коллективами и работодателями. Результативно решаются вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда и отдыха. В сложный период в стране Федерация профсоюзов активно осуществляет свое главное предназначение – защиту социально-трудовых прав и интересов работников, оказывает материальную и консультационную помощь работникам и социально уязвимым категориям населения, – отметил Ералы Тугжанов.

Он напомнил, что сейчас Правительство Казахстана проводит целенаправленную работу по развитию экономики, обеспечению занятости и поддержки доходов населения. Приняты первый и второй антикризисный планы, утвержден комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Для поддержки малого и среднего бизнеса расширены действующие государственные программы. Все эти меры дают результаты.

Несмотря на трудности, с начала года сохранилась положительная динамика роста экономики. В обрабатывающей промышленности обеспечен прирост на 3,8%. Объемы строительства увеличились на 6,3%, а ввод жилья – на 7,5%. В сельском хозяйстве наблюдается устойчивый рост на 2,5%. В горнорудном секторе сохраняется положительная динамика по добыче угля (+2,6%) и металлических руд (+ 2,3%). Есть и отрасли, в которых наметилось снижение. Это сферы услуг, торговли и транспорта.

Говоря о занятости, заместитель Премьер-министра сообщил, что по программе «Еңбек» трудоустроено 245 тыс. человек, по программе «Дорожная карта занятости» – 172 тыс. человек. До конца года планируется охват довести до 1 млн 220 тыс. человек.

– Именно «Дорожная карта занятости» сыграла роль «подуш­ки безопасности», когда из-за остановки производства во время карантина на предприятиях произошли сокращения кадров. Многие были трудоустроены благодаря этой программе, – подчеркнул он.

Вместе с тем, по его словам, для обеспечения социальных гарантий работников необходимо проводить постоянную работу по развитию и укреплению социального партнерства на всех уровнях. Он заметил, что государство старается оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав работников и улучшении условий труда. Внесены изменения в Трудовой кодекс и Закон РК «О профсоюзах», которые были приняты в мае текущего года. Усовершенствованная законодательная база даст возможность эффективно и успешно осущест­влять защиту социальных прав и интересов работников.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что Федерация профсоюзов РК – многочисленная организация, объединяющая более 2 млн работников страны. Это огромный потенциал. Федерации проф­союзов необходимо в первую очередь решать социально-трудовые вопросы в условиях пандемии, во-вторых, постоянно участвовать в согласительных комиссиях. Кроме того, важно углубить тесное сотрудничество Федерации профсоюзов РК с государственными органами и организациями.

Он также заявил, что к концу года планируется подписание нового Генерального соглашения на 2021–2023 годы в соответствии с Концепцией достойного труда. Это означает высокоэффективный труд в хороших производственных и социально-трудовых и безопасных условиях при полной занятости и достойной оплате.

– Вопросы социальной защищенности, внутренней стабильности и сохранения здоровья граждан всегда являются приоритетными для страны. Поэтому первоочередные меры для формирования стабильности в сфере социальной трудовой политики будут применяться с учетом согласованных с социальными партнерами обязательств, – заключил Ералы Тугжанов.

В свою очередь министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов сообщил о результатах активного взаимодействия профсоюзов Казахстана с государственными органами по защите прав трудящихся.

Так, в целях соблюдения социальных гарантий работников заключаются и действуют 19 отраслевых, более 200 региональных соглашений, а также 136,5 тыс. коллективных договоров. В прошлом году принята и планомерно реализуется «дорожная карта» по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда в Республике Казахстан на 5 лет. 324 крупных и средних предприятия страны при содействии профсоюзов присоединились к концепции «Нулевая травма – Vizion Zero».

Биржан Нурымбетов подчерк­нул, что необходимо направить совместные усилия на принятие самого важного документа на 2021–2023 годы – нового Генерального соглашения, в котором должны быть четко сформулированы принципы работы Правительства, работодателей и работников.

– Мир переживает очень необычный кризис, которого не было на памяти не только этого поколения, но и нескольких предыдущих. Удар приходится по двум важнейшим элементам жизни – нашему здоровью и нашему труду. Поэтому в условиях меняющихся форм труда и трансформации рынка наша основная цель – не потерять человека и не дать потеряться ему, – подчеркнул Сатыбалды Даулеталин, председатель Федерации профсоюзов РК. – Мы готовы активно участвовать в выработке новой социальной модели жизнеустройства в нашей стране.

Профсоюзный лидер призвал профсоюзные организации и каждого члена профсоюза не оставаться в стороне, вместе с руководителями предприятий искать пути выхода из сложившейся ситуации и сохранять стабильность обстановки в коллективах. Он заверил участников форума, что Федерация профсою­зов будет работать на созидание и обеспечение гражданской консолидации, на социальную и политическую стабильность в нашем обществе. Делегаты съезда подвели итоги работы федерации за 5 лет и определили приоритетные направления работы на ближайшую пятилетку.