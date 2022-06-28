За преданность профессии

В Сенате прошла торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Парасат» среди журналистов.

Выступая перед представителями СМИ, спикер палаты Маулен Ашимбаев отметил, что сенаторы проводят большую работу по законодательному обеспечению реформ Главы государства и реализации концепции «Новый Казахстан». И в этом направлении большое внимание уделяется информационной открытости палаты.

– В работе Сената мы всегда уделяем большое внимание открытости нашей деятельности и взаимодействию со СМИ. Это важное направление в нашей работе. Мы заинтересованы в том, чтобы всесторонне и объективно показывать законодательную деятельность нашей палаты, – сказал председатель Сената.

Спикер отметил, что депутатский корпус уделяет большое внимание качеству принимаемых законов. Также сенаторы активно поднимают вопросы, которые волнуют граждан страны. И во всей этой работе Сенат продолжает активно работать как с традиционными СМИ, так и с новыми масс-медиа.

Также спикер Сената поблагодарил парламентский пул журналистов, редакции телеканалов, радио и печатных изданий за всестороннее освещение законодательной деятельности палаты.

В этом году для участия в конкурсе «Парасат» поступило более 100 работ. В числе авторов – журналисты телеканалов, радио, газет, информационных порталов и других СМИ из столицы и регионов нашей страны.

Итак, победителями нынешнего конкурса стали журналисты Дас­тан Сеилханулы и Яна Гладкова – за лучший телевизионный материал. Лучшие публикации в печатных СМИ на конкурс представил корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan» Абай Отар, в этой же номинации награжден коллектив Восточно-Казахстанской областной газеты «Рудный Алтай».

Победителями в номинации «За лучшую публикацию в интернет-издании» стали журналист информационного портала

«Stan.kz» Айнур Мухади, а также автор телеграм-канала «БЕСсимп­томно» Серикжан Маулетбай.

Лучшими в социальных сетях стали автор YouTube-канала «Сұрауы бар» Ербол Сеилхан и общественный деятель Марат Шибутов. Авторами лучшего аналитического материала были признаны журналист телеканала «Qazaqstan» Жалғас Алтаев и телевизионная программа «Грани» на первом канале «Евразия».

Специальную премию «За вклад в развитие парламентской журналистики» получили коллектив информационного портала Tengrinews.kz и журналист газеты «Казахстанская правда» Лаура Тусупбекова.