За преступником – не раздумывая!

...«31-летний гражданин Ш., приезжий из Экибастуза, в полдень 11 июля путем подбора ключа проник в один из домов по улице Покровской. В этот момент в доме были двое детей: 4-летний мальчик и его 15-летняя сестра. Пригрозив им ножом, злоумышленник завладел 17 тысячами долларов, после чего надругался над девочкой. В результате оперативных спецмероприятий был установлен адрес, по которому скрывается подозреваемый. Квартира на 13-м этаже одного из ЖК по проспекту Аль-Фараби. При задержании гражданин Ш. пытался скрыться: он выпрыгнул в открытое окно, вслед за ним бросился оперативник. Оба приземлились на террасу двумя этажами ниже. Майор полиции Бакиров, несмотря на перелом ноги, блокировал подозреваемого и не дал ему сбежать. Злоумышленник арестован» – так описаны произошедшие события в полицейской сводке. Но мы решили поговорить с майором лично, чтобы узнать о самочувствии полицейского и услышать от него детали случившегося.

Сегодня он впервые за много лет открыл больничный лист: Бакытжан находится дома в окружении своих детей, которые стараются не отходить от отца ни на минуту.

– Когда я бежал за преступником, то, скажу честно, ни секунды не думал о том, что со мной что-то может случиться, – рассказывает полицейский. – Передо мной была цель – поймать преступника! В соцсетях кто-то пишет, что с моей стороны это было безрассудством – прыгать из окна 13-го этажа. Что было бы с моей семьей, если бы я погиб. Но если думать об опасности, тогда не надо идти ни в эту профессию, ни в любую другую. Врачи ведь тоже каждый день сейчас рискуют жизнью. И что, они не должны оказывать помощь пациентам?

Хотя, как говорит Бакытжан, не работая в полиции, он написал бы, наверное, то же самое: зачем рисковать, когда дома ждут дети? Не один и не два, а шестеро! Старшему ребенку – 10 лет, самому младшему – 4 месяца.

– Как вышли на преступника? Как обычно – хорошо изучив его дело, – продолжает майор. – 31 год, ранее судимый выпускник детдома. Даже не видя его, можно было сказать об особенностях характера этого человека: хит­рый, скользкий, лживый, не лишенный сообразительности. Но у каждого есть какие-то особые нюансы характера и особые привычки, это как отпечатки пальцев. Зацепились за одну его ошибку. Какую? Не могу сказать – оперативная тайна.

По словам полицейского, у этого парня, как и у всех преступников, звериное чутье. Когда они в сопровождении хозяйки пришли на квартиру, которую он снимал, тот долго не открывал дверь. Стражи правопорядка переоделись сантехниками, но и это его не обмануло. Как только он увидел вошедших, сразу кинулся к окну и прыгнул вниз. Бакытжан, не раздумывая, за ним! Оба упали почти одновременно. О том, что это терраса 11-го этажа, герой дня даже не знал. Нога хрустнула, но боли он не почувствовал. Главное – не упустить педофила! Вцепился в него и руками, и зубами, и... все-таки смог удержать, пока не пришла подмога.

– Я бы не сказал, что это дело чем-то отличается от других: задержанием преступников мы занимаемся ежедневно, – уточняет оперуполномоченный. – Но в этот раз почему-то общественность обратила большое внимание. Может быть, из-за 13-го этажа?

Хотя, по мнению самого полицейского, необычным задержание можно считать потому, что они имели дело с педофилом. Таких надо наказывать, убежден Бакыт­жан, по всей строгости закона. Сегодня он проник в один дом, где находятся беззащитные дети, а завтра – в другой. И, как говорит майор, на его месте каждый полицейский, у которого есть дети, сработал бы так же – задержать во что бы то ни стало.

Сейчас следствие разбирается в деталях этого тяжкого преступления. И участвовавшие в задержании надеются, что суд вынесет преступнику максимальное наказание.

– Больше всего меня радуют добрые пожелания в адрес моей семьи и детей в социальных сетях. Однако есть и много таких, кто продолжает осуждать полицию. А ведь в Алматы раскрываются 80 процентов преступлений, – рассуждает полицейский. – Я знаю, что моя работа нужна людям. Мы ведь не только преступников ловим, но и выполняем много рутинной работы. С введением карантина все сотрудники полиции дежурят на блокпостах. А это – маски, перчатки, антисептик, еженедельная сдача анализов и напоминание другим делать то же самое, поскольку вирус опас­нее преступников, он невидим.

Бакытжан признает: среди полицейских действительно есть такие, кто попал в профессию случайно, но большинство – по призванию. При этом сам он говорит, что работу любит безмерно. И еще ни разу за 14 лет, что он работает в полиции, он не сказал, что устал от нее.

По словам героя, в полицию он попал через юрфак. Поступил в АГУ им. Абая. Пойти сразу после школы в полицейскую академию как-то в голову не приходило, потому что родители не видели его в этой профессии. Самое большее, на что они были согласны, раз поступил на юрфак, – чтобы пошел в адвокатуру или прокуратуру.

– Но это не мое. Мне нужны были драйв и погони за преступниками. Этой романтики я набрался еще в детстве, когда смот­рел криминальные сериалы, – рассказывает Бакытжан. – Но и после окончания университета в 2005 году в полицию попал не сразу. Работал на стройке разнорабочим и все это время зондировал почву. Через год увидел объявление о наборе сотрудников в уголовный розыск РУВД Турксибского района, подал заявление об участии в конкурсе. Начинал же в убойном отделе, занимался раскрытием особо тяжких преступлений – убийств, потом – розыском пропавших людей. К слову, люди из дома, как правило, уходят сами. Подростки (чаще всего пропадают они) говорят, что хотели свободы, надоела родительская опека. У других, уже взрослых людей, чувствуется какая-то усталость от жизни. Им все равно, куда идти и где жить. Но есть еще и третья категория разыскиваемых – пожилые люди, страдающие провалами в памяти.

Дома Бакытжан, пока не сломал ногу на службе, бывал редко. И сейчас он словно «знакомится» со своими детьми. С сыновьями, признается глава семейства, ему труднее. Они требовательнее – отец в их глазах должен быть безупречным: сильным, благородным, умным. С дочками легче. Они, как и их мама, понимающие и сочувствующие.

– У меня сердце сжалось, когда старшая дочь осторожно спросила: «Вы еще долго с нами будете?», – говорит полицейский. – Меня многие спрашивают, как я решился на шестерых детей в столь трудные времена. Ну, во-первых, я всегда мечтал о большой семье. Во-вторых, у меня надежный тыл – моя жена. Пока мы ждали свою очередь на квартиру по госпрограмме, ни разу ни единого упрека я не услышал от нее, что мотаемся по дешевым съемным углам. И сейчас тоже как-то умудряется растягивать зарплату полицейского так, чтобы и ипотеку хватило оплатить, и дети не остались голодными. С матерью моих детей мне вообще очень повезло. Моя супруга – настоящая жена полицейского. Она и приглянулась мне когда-то своей хозяйственностью еще в студенческом общежитии. Пока другие девчонки хохочут, она успевала накрыть стол к чаю – споро, ловко, опрятно.

...У русского народа есть пословица «Нет худа без добра». Она немножко подходит и под случай в этой семье. Сломав ногу в погоне за преступником, Бакытжан только сейчас почувствовал, как мало внимания уделял своим детям.

– Хочу увидеть их в будущем хорошо образованными, воспитанными, любящими свою Родину людьми. Ради этого отдал сыновей на вольную борьбу, старшую дочь – на гимнастику. Сейчас, когда я на больничном, а они сидят дома на карантине, мы наслаждаемся обществом друг друга. А то ведь как было: утром, когда ухожу на работу, дети еще спят, прихожу – уже спят. Но, хотите верьте, хотите – нет, даже несмотря на это, моя профессия для меня все равно лучшая!