За превращение человека в козла нигерийцы толпой избили "колдуна" до полусмерти
Полиция нигерийского штата Риверс расследует дело об избиении 36-летнего мужчины, которого нападавшие заподозрили в колдовстве и превращении человека в козла, передает портал MIGnews.ru.
Как сообщило нигерийское издание Daily Post, местные жители решили напасть на мужчину из-за того, что за ним всюду следовал черный козел. Они посчитали, что животное раньше было человеком. Толпа едва не убила несчастного, заподозрив, что тот превратил человека в черного козла. Удары мужчине наносили до тех пор, пока он не упал без сознания.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчину в бессознательном состоянии, козла и двух нападавших отвезли в полицейский участок. Очнувшись, пострадавший рассказал стражам порядка, что животное принадлежит ему и оно никогда не было человеком.
"Я был удивлен, что люди теперь считают, будто бы я превратил человека в козла. Как такое возможно?" – сказал пострадавший.
Суеверия и вера в потусторонние силы и колдовство в африканских странах до сих пор имеют большое влияние. Так, в сентябре 2017 года президент ЮАР Джейкоб Зума обвинял ведьм и призраков в том, что его партия "Африканский народный конгресс" (АНК) не смогла одержать победу на выборах.