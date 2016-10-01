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​За прилавком – фермеры
Асет КАЛЫМОВ

На алматинской площади «Астана» перед зданием КБТУ развернулись торговые палатки, забитые до отказа продуктами питания. С раннего утра тысячи горожан пришли сюда сделать припасы на зиму. Такую возможность им предоставили фермеры 16 районов Алматинской области, а также сельхозпереработчики из Талдыкоргана, Капшагая и Текели. Всего было завезено 360 тонн продовольствия на сумму около 180 млн тенге.

Алматинцы покупали говядину по 1 100, картофель и лук – по 70 тенге за кило, яйца – по 220 тенге за десяток. Приятно удивляли не только цены, но и широкий ассортимент: мясо, овощи, фрукты, крупы, мед, кисломолочные изделия, а также сахар Коксуского завода. В общей сложности было представлено около 50 наименований товаров. Причем для покупателей важны были даже не низкие цены, а то, что продукция вся натуральная, экологически чистая, выращенная крестьянами собственноручно, без добавления ГМО и других вредных примесей.

Традиционно ярмарку посетили аким Алматы Бауыржан Байбек и глава Алматинской области Амандык Баталов. Сделав рейд по торговым рядам и ознакомившись с ассортиментом, они остались довольны увиденным.

По оценкам специалистов-аграриев, на подобных площадках осуществляется прямая поставка товара от производителя к потребителю. Сельхозярмарки служат отличным примером партнерства бизнеса и власти. Более того, за последние несколько лет они стали эффективным механизмом, способствующим снижению инфляции.

К слову, в рамках проекта по развитию продовольственного пояса вокруг Алма­ты вдоль строящейся автотрассы ­БАКАД планируется создание оптово-распределительного центра. В нем предусмотрено оказание услуг по хранению, сбыту и транспортировке сельхозпродукции. Этот центр с филиалами во всех районах Жетысу предоставит прямой доступ всем мелким фермерам на полки городских магазинов.

В беседе с фермерами А. Баталов сообщил, что вскоре в Илийском районе будет построен крупный мясоперерабатывающий комплекс. Проект реализуется за счет инвестиций германских бизнесменов. Инвесторы планируют ежегодно закупать у местных крестьян около 800 тыс. голов овец. Мясокомбинат станет для овцеводов надежной точкой сбыта продукции.

Осенний сезон распродаж продлится в Алматы до первых зимних холодов. Ярмарки товаропроизводителей Жетысу будут проводиться каждые выходные во всех восьми районах города.

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