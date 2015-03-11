За присвоение 7 млн тенге осуждена начальница почты в ВКО Закон и Порядок

В ВКО начальницу отделения почтовой связи осудили за присвоение чужих денежных переводов и пенсий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Бывшего руководителя осудили на семь лет.



По информации районного суда, с ноября 2013 года по июнь 2014 года женщина неоднократно забирала из кассы средства, поступавшие в качестве платы за электроэнергию и почтовые переводы, а также пенсии, пособия на детей, денежные переводы. Сумма нанесенного ею ущерба превышает 7 млн тенге.



Суд признал женщину виновной в совершении тяжкого коррупционного преступления и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор пока не вступил в законную силу.

