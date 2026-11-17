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С начала года за безрецептурную продажу антибиотиков сумма штрафов превысила 8,2 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава

Для сравнения, в 2023 году было составлено 26 протоколов на сумму более 3,5 млн тенге, в 2024 году – 45 протоколов на сумму более 7,6 млн тенге, в 2025 году – 59 протоколов на сумму более 9,5 млн тенге.

Чаще всего в аптеках без рецепта пытаются реализовать такие антибиотики, как «Азитромицин», «Цефтриаксон», «Цефазолин» и «Ципрофлоксацин».

Прием антибиотиков без назначения врача приводит к тому, что у бактерий вырабатывается устойчивость к лекарствам и лечение перестает помогать. Для контроля за оборотом таких препаратов Минздрав совместно с Центром развития цифровой экономики внедряет обязательный электронный рецепт на лекарства повышенного риска с привязкой к системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров.