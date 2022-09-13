За продажу коньяка ниже минимальных розничных цен начали штрафовать в Казахстане

С 11 сентября 2022 года за розничную реализацию крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди ниже минимальных розничных цен будут штрафовать в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Соответствующие дополнения внесены в Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», где было предусмотрено установление минимальных розничных цен на коньяк и бренди.

«В связи с чем в пункт 3 части 4 статьи 282 Кодекса об административных правонарушениях внесены изменения по применению мер административного воздействия за нарушения минимальных розничных цен при реализации водок и водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара, крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди (вступил в силу с 11 сентября 2022 года). Минимальные розничные цены коньяка и бренди составляют 2 930 тенге за литр», – разъяснили законодательство в КГД.

Теперь за розничную реализацию водок и водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара, крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди ниже минимальных розничных цен будут штрафовать с конфискацией алкогольной продукции.