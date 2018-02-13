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​За продолжение сотрудничества
Адия Кенжегулова

Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК Георгий Ким провел встречу со спикером Национальной ассамблеи Респуб­лики Кореи Чун Се Кюном.

Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной и индустриально-инновационной сферах. Георгий Ким подчерк­нул большое значение подписанной в ходе государственного визита Президента Нурсултана

Назарбаева в Сеул 9–11 ноября 2016 года Совместной декларации о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства.

Собеседники выразили общее мнение относительно исключительной важности межпарламент­ского взаимодействия для укрепления всего комплекса двусторонних связей. Главе Нацио­нальной ассамблеи Южной Кореи передано приглашение от председателя Сената Парламен­та Казахстана Касым-Жомарта Токае­ва посетить Астану с официальным визитом в нынешнем году.

При обсуждении темы урегулирования ситуации на Корейс­ком полуострове Георгий Ким подчеркнул важность мер, принятых Казахстаном в качестве Председателя Совета Безопаснос­ти ООН в январе 2018 года. Он выделил состоявшийся 18 января тематический брифинг СБ ООН «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» с участием Президента Нурсултана Назарбаева и Президента Польши Анджея Дуды, по итогам которого было принято заявление Председателя Совбеза по предотвращению конфликтов и превентивной дипломатии в региональном контексте.

– Республика Казахстан надеет­ся, что налаживание диа­лога, а также участие КНДР в Играх в Пхёнчхане будут способствовать снятию напряженности на Корейском полуострове, – сказал Георгий Ким.

В заключение стороны констатировали общность подходов к обсуждаемым вопросам и высказались за продолжение сотрудничества на международной арене.

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