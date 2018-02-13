Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК Георгий Ким провел встречу со спикером Национальной ассамблеи Республики Кореи Чун Се Кюном.
Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной и индустриально-инновационной сферах. Георгий Ким подчеркнул большое значение подписанной в ходе государственного визита Президента Нурсултана
Назарбаева в Сеул 9–11 ноября 2016 года Совместной декларации о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства.
Собеседники выразили общее мнение относительно исключительной важности межпарламентского взаимодействия для укрепления всего комплекса двусторонних связей. Главе Национальной ассамблеи Южной Кореи передано приглашение от председателя Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Астану с официальным визитом в нынешнем году.
При обсуждении темы урегулирования ситуации на Корейском полуострове Георгий Ким подчеркнул важность мер, принятых Казахстаном в качестве Председателя Совета Безопасности ООН в январе 2018 года. Он выделил состоявшийся 18 января тематический брифинг СБ ООН «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» с участием Президента Нурсултана Назарбаева и Президента Польши Анджея Дуды, по итогам которого было принято заявление Председателя Совбеза по предотвращению конфликтов и превентивной дипломатии в региональном контексте.
– Республика Казахстан надеется, что налаживание диалога, а также участие КНДР в Играх в Пхёнчхане будут способствовать снятию напряженности на Корейском полуострове, – сказал Георгий Ким.
В заключение стороны констатировали общность подходов к обсуждаемым вопросам и высказались за продолжение сотрудничества на международной арене.