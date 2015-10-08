За прошлый отопительный сезон в пожарах погибли 112 человек – КЧС МВД
Айдар Утешев
За прошлый отопительный сезон в пожарах по Казахстану погибли 112 пьяных граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"К сожалению, вынуждены констатировать, что, несмотря на проводимую Комитетом по ЧС МВД РК агитационно-профилактическую работу, имеются факты гибели людей в отопительный период. Так, только в отопительный период 2014–15 годов из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения погибли 112 человек", – сообщил официальный представитель комитета Руслан Иманкулов.
По его данным, также наиболее распространенными причинами гибели являются сон, оставленные без присмотра дети, паника, неправильные действия при пожаре.
Спасатели также озвучили количество спасенных людей за отчетный период.
"В прошедший отопительный период органами государственной противопожарной службы были спасены 556 человек и материальных ценностей на сумму более 61 миллиарда тенге", – отметили в пресс-службе ведомства.
Всего за отопительный период 2014–15 годов был зарегистрирован 1 731 случай неосторожного обращения с огнем, 814 случаев нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования и 1 149 фактов нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.
"Для предотвращения подобных случаев Комитетом по ЧС проводится ряд комплексных мероприятий. Инженерно-инспекторским составом совместно с органами внутренних дел проводятся рейды с разъяснительной работой о мерах пожарной безопасности. В учебных заведениях по всему Казахстану проводятся интерактивные уроки по данной теме", – сообщил Иманкулов.
Спасатели призывают граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.