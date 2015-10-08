Происшествия
За прошлый отопительный сезон в пожарах погибли 112 человек – КЧС МВД
Айдар Утешев
За прошлый отопительный сезон в пожарах по Казахстану погибли 112 пьяных граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что, несмотря на проводимую Комитетом по ЧС МВД РК агитационно-профилактическую работу, имеются факты гибели людей в отопительный период. Так, только в отопительный период 2014–15 годов из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения погибли 112 человек", – сообщил официальный представитель комитета Руслан Иманкулов.

По его данным, также наиболее распространенными причинами гибели являются сон, оставленные без присмотра дети, паника, неправильные действия при пожаре.

Спасатели также озвучили количество спасенных людей за отчетный период.

"В прошедший отопительный период органами государственной противопожарной службы были спасены 556 человек и материальных ценностей на сумму более 61 миллиарда тенге", – отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за отопительный период 2014–15 годов был зарегистрирован 1 731 случай неосторожного обращения с огнем, 814 случаев нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования и 1 149 фактов нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

"Для предотвращения подобных случаев Комитетом по ЧС проводится ряд комплексных мероприятий. Инженерно-инспекторским составом совместно с органами внутренних дел проводятся рейды с разъяснительной работой о мерах пожарной безопасности. В учебных заведениях по всему Казахстану проводятся интерактивные уроки по данной теме", – сообщил Иманкулов.

Спасатели призывают граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

56165e78c84f11444306552.jpg

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Указ Президента Республики Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Мужчина разрушил дом после развода с женой в Атырау
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 июня
Национальный курултай – возрожденная
Мужчину с топором обезвредили в Шымкенте
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Новорожденного уронили на пол в роддоме Атырау
Цена бензина в США обновила исторический максимум
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
Ребенок застрял головой в решетке окна в Балхаше – видео
Происшествия , Общество
Двое пожарных находятся под следствием после взрывов близ Т…
Происшествия , Видеогалерея
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития":…
Происшествия
9-летний ребенок в Атырау погиб, опрокинув на себя кастрюлю…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]