За проявленное мужество

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Асет Калымов, Талдыкорган

Этот случай произошел летом прошлого года в райцентре Енбекшиказахского района, городе Есик. Жарким днем середины июня девочка пяти лет вышла поиграть возле дома и случайно провалилась в выгребную яму. К счастью, рядом оказался семиклассник Алексей Чебаник. Услышав истошные крики ребятни, он сразу поспешил на помощь. В этот же момент, заметив, что творится неладное, к месту ЧП подбежали трое мужчин.

Счет шел на секунды, малейшее промедление стоило бы жизни ребенку. Не мешкая, Алексей снял одежду, обвязался тугой веревкой. Затем его спустили в яму и вместе с упавшей туда девочкой подняли на поверхность. Вызванная по сигналу «скорая помощь» отвезла малышку в райбольницу, где ее поместили в отделение реанимации. Там маленькую пациентку, потерявшую сознание, вернули к жизни, провели надлежащие реанимационные и лечебные процедуры.

Храбрый поступок школьника не остался незамеченным – на днях в средней школе № 2 Есика состоялась церемония награждения. За мужество и находчивость, проявленные в экстремальной ситуации, 13-летнему Алексею Чебанику вручили нагрудный знак «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». Также благодарственных писем Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК удостоились помогавшие мальчику местные жители, представители Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана – Александр Булохов, Николай Козлов и Сергей Гусев.

Вручив награды, заместитель начальника департамента по ЧС Алматинской области полковник Сериккан Тураров выразил огромную благодарность Алексею, а также его родителям. Из таких чутких, неравнодушных к чужой беде мальчишек вырас­тают нас­тоящие мужчины, защитники Родины. Чебаник – готовый кандидат к поступлению в службу спасения. Собравшиеся на митинг ученики и преподаватели школы аплодировали Алексею стоя.

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