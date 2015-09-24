За путевки в Рио Свежий выпуск 419

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В весе до 69 кг первенствовал еще один представитель КНР – Чан Чжи, собравший в рывке и толчке 315 кг. Вторым был россиянин Сергей Петров (308 кг), третьим – казахстанец Александр Ким (308 кг). Наш Фархат Харки занял пятое место – 290 кг.

И наконец, в весовой категории до 63 кг среди женщин Сауле Садуакасова поднялась на третью ступеньку пьедестала почета (208 кг), получив бронзовую медаль. «Золото» досталось, естественно, представительнице Поднебесной – Чень Гумин (235 кг), «серебро» – россиянке Наталье Хлесткиной (220 кг).