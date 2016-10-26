За путевку на фестиваль Пьера Кардена поборются участники World Beauty Astana 2016

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2 ноября в Астане стартует мировой гранд-финал фестиваля красоты и моды World Beauty Astana 2016, предает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата столицы.
Здесь соберутся лучшие дизайнеры, модели и эксперты индустрии красоты. Всего 75 участников из 30 стран плюс 50 казахстанских талантов в возрасте от 6 до 28 лет примут участие в этом фестивале. Это победители конкурсов красоты, моделей, талантов и дизайнеров, которые приедут в Астану на борьбу за первенство.
"Фестиваль в нашей столице – это итог всех мероприятий. Главный приз – 4 сертификата на участие в фестивале моды талантов в Париже, который организовывает партнер проекта, известный кутюрье Пьер Карден. Кроме того, сертификаты на неделю высокой моды в Москве. Свои номинации готовит Союз художников и дизайнеров РФ", – рассказала президент INKARSEZIM corporation, член Евразийского союза дизайнеров Гульнар Жунусова.
Местом локации мировых корифеев индустрии красоты и участников World Beauty Astana 2016 станет Дворец мира и согласия при поддержке столичного акимата. Конкурс будет длиться пять дней и подойдет к финалу 6 ноября.
Стоит отметить, конкурс красоты и моды World Beauty был основан в Америке в 2006 году. Он проходил в разных странах, а его мировой гранд-финал проводился в США, Италии, Франции, Корее, а в прошлом году – во Вьетнаме. В Астане в рамках фестиваля планируется проведение конкурсов красоты и таланта (среди девушек и юношей), моделей, дизайнеров и визажистов.