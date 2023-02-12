За пытки во время январских беспорядков пятерым полицейским вынесли приговор

В городском суде Талдыкоргана вынесли приговор по делу пыток в ходе Январских событий, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Bureau.kz .

Фото: kafanews.com

Закончился суд по обвинению в применении пыток трех работников криминальной полиции, полицейского местной патрульной службы и курсанта академии МВД.

Их жертвами признаны 24 человека, в том числе четверо из них на момент совершения преступления являлись несовершеннолетними.

Следователи установили, что опера мучили подозреваемых с помощью раскаленного утюга, вырыванием зубов и изнасилованием дубинкой.

Суд признал пятерых человек виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от трех до четырех лет, с лишением права занимать должность в правоохранительных органах сроком на три года.

3 года лишения свободы получили трое подсудимых – Токташ, Буханов и Жумашев.

Айдын Кенжебаев и Жанбакыт Нуртаза осуждены на четыре года.

Были учтены смягчающие обстоятельства: полное признание вины, добровольное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающими обстоятельствами стало совершение уголовного правонарушения в условиях ЧП и нарушение принятой ими присяги.