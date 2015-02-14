Свежий выпуск За работой – на ярмарку Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырауская область

Обеспечение занятостью населения – одна из главных задач, поставленных Главой государства в Послании народу. Об этом же шла речь в ходе расширенного заседания Правительства, на котором Президент поручил акимам регионов поставить во главу угла вопрос сохранения рабочих мест и создания новых.

Проблема трудоустройства наиболее сложно разрешима для представителей молодежи. Это и понятно: работодатели не спешат брать выпускников без опыта. Однако принятый Закон «О молодежной политике в РК» должен снять остроту вопроса. Тем временем молодые люди, как показывает практика, более осознанно стали подходить к выбору профессии и не чураются рабочих специальностей.

На ярмарке вакансий, состоявшейся во Дворце студентов Атырауского института нефти и газа, работу предложили 28 предприятий – компании нефтегазового сектора, машиностроительные заводы, крупные торговые сети, логистические, сервисные, транспортные и строительные фирмы.

Всего оказалось представлено 230 вакансий для рабочих, специалистов ИТР, управленцев, менеджеров. Выбор у работодателей был: по предварительным данным, ярмарку посетили порядка 500 соискателей.

– Мероприятие, организованное региональной Палатой предпринимателей при содействии управления координации занятости и социальных программ Атырауской области и молодежного ресурсного центра Атырау, нацелено на содействие трудоустройству выпускников колледжей и вузов, а также безработных граждан Атырауской области, – сообщил директор молодежного ресурсного центра Атырау Жасулан Бисембиев. – В ходе ярмарки претенденты прошли собеседование со специалистами кадровых служб предприятий, выбрали варианты трудоустройства. Кроме того, мы предоставили бесплатные услуги по составлению и распечатке резюме, оказали консультации по государственным программам.

Президент подчеркивает, что молодежь – опора нашего будущего. Представителям нового поколения остается подхватить призыв Лидера нации и, не теряя драгоценного времени, использовать все шансы для самореализации.