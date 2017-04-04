Общество
За разжигание розни гражданства Казахстана лишать не планируется – Минюст
Талгат Исенов
Осужденных по 174-й статье УК РК ("Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни") не планируют лишать гражданства Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство юстиции.

"Мы этого не предполагаем. В законопроект данный пункт не закладывается", – заявила вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина после заседания межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

Она отметила, что лишение гражданства может быть только за "особо тяжкие террористические преступления и ряд статей Уголовного кодекса, по которым наступают тяжкие последствия, в том числе преступления против конституционного строя, унитарности и целостности страны".

"При этом лишение гражданства будет назначаться как дополнительное наказание, на альтернативной основе. Это означает, что суд, исходя из конкретных условий дела, будет решать – лишать или нет", – уточнила Баймолдина.

По ее словам, из оставленных в концепции законопроекта 21 статей УК РК, по которым будет предложено лишать гражданства, большинство является военными преступлениями.

Это следующие статьи Уголовного кодекса: 

163-я ("Применение запрещенных средств и методов войны"). 168-я ("Геноцид"). 169-я ("Экоцид"). 170-я ("Наемничество"), не все части. 173-я ("Нападение на лиц или организации, пользующихся международной защитой"), не все части. 175-я ("Государственная измена"). 177-я ("Посягательство на жизнь Первого Президента Казахстана"). 178-я ("Посягательство на жизнь Президента Казахстана"). 179-я ("Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти, либо насильственное изменение конституционного строя республики"), не все части.

180-я ("Сепаратистская деятельность"), не все части. 181-я ("Вооруженный мятеж"), части 1 и 2. 182-я ("Создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности"), часть 3. 184-я ("Диверсия"). 255-я ("Акт терроризма"). 257-я ("Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности"), части 1 и 3.

261-я ("Захват заложников"), часть 3. 269-я ("Нападение на здание, сооружение, средство сообщения и связи или их захват"), часть 3. 270-я ("Угон, равно захват воздушного судна или водного судна, либо железнодорожного подвижного состава"). 455-я ("Сдача или оставление противнику средств ведения войны").

"Как видите, это такие преступления, которые влекут за собой необратимые последствия, как для государства в целом, так и для больших групп населения, либо растительного и животного мира. Или те, которые влекут гибель человека", – добавила вице-министр.

Теперь концепция законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам приведения их в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан" будет сформулирована в окончательной версии и направлена в государственные органы для согласования. После этой процедуры уже законопроект поступит в Мажилис.

Необходимо добавить, что включение статьи 174 УК РК в концепцию законопроекта вызвало возмущение среди казахстанцев, указывавших на то, что власти в дальнейшем получат возможность отбирать гражданство у всех несогласных. Правозащитники же неоднократно предлагали убрать данную статью из Уголовного кодекса как несоответствующую международным нормам.

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