​За реальными потерями будут и реальные приобретения

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Юрий Макаров

А не верить источнику свежей, но невеселой информации у нас нет повода: это официальный сайт «Кайрата». Сначала на нем появилось известие о том, что команду все-таки покидает многократный чемпион Казахстана, защитник «Кайрата» и сборной РК Леонардо Мендока да Роса (Лео). Выступая за алматинский клуб, он дважды завоевывал Кубок УЕФА, трижды – Кубок Еременко, Суперкубок мира, нес­колько раз становился обладателем Кубка страны. В составе сборной Казахстана был бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года.

Руководство АФК «Кайрат» поблагодарило Лео за его игру, «которая всегда была наполнена самоотверженностью и клубным патриотизмом». А еще сооб­щается, что уход этого ведущего игрока из «Кайрата» «никак не отразится на сборной Казахстана, за которую он продолжит выступать». Официальная версия ухода Лео – по обоюдному соглашению сторон и в связи с семейными обстоятельствами.

А затем появилась информация о том, что завершены соглашения АФК «Кайрат» еще и с бразильскими игроками Алешандре и Эдуардо Жаба. Руководство клуба благодарит их и также желает дальнейших успехов в карьере. Сайт напоминает, что Алешандре – один из старожилов клуба, сумевший завоевать с «Кайратом» 2 кубка УЕФА, несколько кубков Еременко, неоднократно становившийся чемпионом страны. Эдуардо, напротив, пробыл в «Кайрате» лишь 1 сезон, но «также оставил свой след во внутренних и международных победах клуба».

Не исключено, что это далеко не последние трансфертные новости из стана ведущей команды Казахстана. Напомним, что «Кайрат» уже нашел себе главного тренера – им станет бразильский специалист Пауло Рикардо Фигейро Силва (Кака). Сейчас он дорабатывает последние дни в России, его команда «Газпром-ЮГРА» отчаянно борется за звание чемпионов РФ. К слову говоря, в недалеком прошлом под руководством Кака «Газпром-ЮГРА» дважды становилась вице-чемпионом России, выиграла 3 кубка страны и Кубок УЕФА в 2016 году. С алматинским клубом новый нас­тавник намерен выиграть все, что только можно, но в первую очередь главный приз клубного турнира Европы – Кубок УЕФА.

Это уже задумки на следующий сезон, а пока до конца чемпионата России команде Кака осталось провести 3 матча – 2 против хорошо известного нам «Норильского никеля» и 1 – с новосибирским «Сибиряком». На самом верху турнирной таблицы российской Суперлиги после 30 проведенных матчей очень тесно: на первом месте идет «Тюмень» – 71 очко, далее впритык друг к другу – «Газпром-ЮГРА» (70), «Сибиряк» (69). Недалеко от призовой зоны располагаются КПРФ (Москва, 66 очков) и «Синара» (Екатеринбург, 64). Нет сомнений, что эти 2 клуба тоже надеются завоевать медали, так что финиш у соседей будет бурным и непредсказуемым.

Одним словом, отвлекать Кака сейчас не стоит. С «Кайратом» он начнет работать с нового сезона и тогда же, наверное, займется укреплением рядов прославленного, но теряющего бойцов алматинского клуба. 

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