За рекламу финпирамиды введут уголовную ответственность в Казахстане

Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, целью закона является усиление ответственности за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, а также обеспечение законодательного урегулирования уголовной ответственности за распространение информации (рекламу), повлекшее вовлечение в финансовую пирамиду граждан.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы.

Основными задачами законопроекта являются ужесточение наказания за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами, введение уголовной ответственности за личное и непосредственное распространение информации финансовой (инвестиционной) пирамиды, в том числе посредством электронных информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба, определение подследственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.