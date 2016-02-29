За рекордную сумму продано на аукционе кольцо Жанны д'Арк
Кольцо национальной героини Франции Жанны д'Арк (ок. 1412–31) продано на аукционе Timeline Auctions в британской столице за рекордную сумму в 297,6 тыс. фунтов ($420 тыс.), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС управляющий директор компании – организатора торгов Крис Рен, кольцо д'Арк можно по праву назвать "крупнейшим индивидуальным лотом" в истории Timeline Auctions.
"По телефону, в Интернете и непосредственно в зале за эту реликвию боролись десятки коллекционеров", – сообщил Рен, не скрывая своего удовлетворения от результатов торгов.
Это и не удивительно: верхняя планка оценочной стоимости украшения XV века, которое впоследствии оказалось у английского короля Генриха VII (1457–1509), составляла 14 тыс. фунтов (почти $21 тыс.). В результате же "по-настоящему ожесточенной" борьбы двух коллекционеров "на последнем этапе торгов" итоговая сумма превысила эстимейт в несколько десятков раз, заявил Рен.
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС об уникальности реликвии, специалист сказал: "Об этом можно судить по конечной стоимости, которая является мировым рекордом для лотов данного типа. Редко когда серебряные кольца уходят с молотка дороже нескольких тысяч фунтов, и поэтому этот случай – действительно исключительный".
"По данным аукционеров, украшение полностью совпадает с описанием кольца самой д'Арк на допросе: на нем – надпись Jhesus Maria и три выбитых креста. Реликвия помещена в дубовую шкатулку с сопровождающими ее документами о подлинности и принадлежности и именно в таком виде будет передана счастливому обладателю, имя которого не раскрывается", – говорится в информации.
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