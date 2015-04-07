За роботами – в библиотеку Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

фото Сергея СУРОВА

Еще один новый проект библиотеки, по словам ее директора Хабибы Акжигитовой, в полной мере отвечает запросам данной возрастной категории в организации их интеллектуального и творческого досуга.

– Дети и молодежь составляют более двух третей пользователей библиотеки. Наша задача – привлечь ребят и удержать их интерес, в том числе с помощью такого ресурса, как робототехника, техническое моделирование и конструирование, мобильные и мультимедийные технологии, – говорит она.

Ребята помладше с удовольствием собирают и программируют электронных роботов. Старшеклассники увлечены компьютерными анимациями и созданием видеороликов. Есть и результаты творческой деятельности детей и подростков. Самые талантливые работы, к примеру, участвуют в городских чемпионатах по робототехнике и конкурсах на лучший социальный видеоролик.